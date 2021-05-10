Скарлетт Йоханссон отказалась от сотрудничества с организаторами «Золотого Глобуса»

Американская актриса Скарлетт Йоханссон
выступила против организаторов премии «Золотой глобус» — Голливудской ассоциации иностранной прессы. Об этом сообщает Deadline
.
Ранее о разрыве сотрудничества с «Золотым Глобусом» сообщил стриминговый сервис Netflix
. Теперь очередь дошла и до актёров. По словам Йоханссон, она уже давно не имеет дел с организацией из‑за провокационных вопросов, которые её члены задают на пресс-конференциях и церемонии.
«В прошлые годы я часто сталкивалась с сексистскими вопросами и замечаниями, граничащими с сексуальными домогательствами, от членов HFPA. Из‑за этого в течение многих лет я отказывалась участвовать в пресс-конференциях в поддержку своих новых фильмов. HFPA — организация, которую легитимизировали такие люди, как Харви Вайнштейн. Им важно было отмечать те или иные фильмы, чтобы добиться признания киноакадемии. Отрасль в целом пошла у них на поводу и смирилась с таким порядком вещей. Ассоциации необходима фундаментальная реформа. Пока же, я считаю, нам нужно перестать работать с HFPA и сосредоточиться на важности и единстве наших профсоюзов и отрасли в целом».
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