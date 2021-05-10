Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Все выпуски «Как снимали войну»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Скарлетт Йоханссон отказалась от сотрудничества с организаторами «Золотого Глобуса»

10 мая
2021 год

Лайфстайл >>
10 мая 2021
Американская актриса Скарлетт Йоханссон выступила против организаторов премии «Золотой глобус» — Голливудской ассоциации иностранной прессы. Об этом сообщает Deadline.

Скарлетт Йоханссон отказалась от сотрудничества с организаторами «Золотого Глобуса»

Ранее о разрыве сотрудничества с «Золотым Глобусом» сообщил стриминговый сервис Netflix. Теперь очередь дошла и до актёров. По словам Йоханссон, она уже давно не имеет дел с организацией из‑за провокационных вопросов, которые её члены задают на пресс-конференциях и церемонии.

«В прошлые годы я часто сталкивалась с сексистскими вопросами и замечаниями, граничащими с сексуальными домогательствами, от членов HFPA. Из‑за этого в течение многих лет я отказывалась участвовать в пресс-конференциях в поддержку своих новых фильмов. HFPA — организация, которую легитимизировали такие люди, как Харви Вайнштейн. Им важно было отмечать те или иные фильмы, чтобы добиться признания киноакадемии. Отрасль в целом пошла у них на поводу и смирилась с таким порядком вещей. Ассоциации необходима фундаментальная реформа. Пока же, я считаю, нам нужно перестать работать с HFPA и сосредоточиться на важности и единстве наших профсоюзов и отрасли в целом».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Netflix разрывает сотрудничество с «Золотым глобусом»
Поиск по меткам
конфликтсексизм
персоны
Харви ВайнштейнСкарлетт Йоханссон

фотографии >>
Скарлетт Йоханссон отказалась от сотрудничества с организаторами «Золотого Глобуса» фотографии
Скарлетт Йоханссон отказалась от сотрудничества с организаторами «Золотого Глобуса» фотографии
Скарлетт Йоханссон отказалась от сотрудничества с организаторами «Золотого Глобуса» фотографии
Скарлетт Йоханссон отказалась от сотрудничества с организаторами «Золотого Глобуса» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

участники ВОВ >>

Магомед Батыров
Андрей Соколов (IV)
Василий Пименов
Абрам Эстрин
Дмитрий Бокалов
Пётр Словцов (III)
Георгий Коновалов
Михаил Гальпер
Георгий Георгиу
Николай Юдин
Сергей Кузьмин (VI)
Галина Глывина
все участники ВОВ >>
Деконструкция «Человек за солнцем»

Скорбим

Вадим Алисов
9 мая ушёл из жизни кинооператор Вадим Алисов.
Владимир Качан
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Качан.
Олег Зорин
6 мая ушёл из жизни актёр, педагог Олег Зорин.

День рождения >>

Тамара Алёшина
Леонид Бакштаев
Наталья Бондарчук
Наталья Высочанская
Хашим Гадоев
Ольга Лысенко
Андрей Савостьянов
Владимир Татосов
Андрей Хворов
Фред Астер
Марина Влади
Венчислав Глиньский
Адриано Джаннини
Анна Максвелл Мартин
Мари-Франс Пизье
Франсуаза Фабиан
все родившиеся 10 мая >>

Афиша кино >>

Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Паркет
драма
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен