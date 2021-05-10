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Гвинет Пэлтроу рассказала об алкогольной зависимости на карантине

10 мая
2021 год

Лайфстайл >>
10 мая 2021
С начала жёсткой самоизоляции прошёл год, но многие не могут забыть этот период до сих пор. Звёзды тоже не стали исключением: некоторые делятся привычками, которые успели приобрести пока сидели дома. Например, Гвинет Пэлтроу в своём инстаграме рассказала, как скучает по временам, когда пила алкоголь каждый день.

Гвинет Пэлтроу рассказала об алкогольной зависимости на карантине

Актриса, вынужденная оставаться на самоизоляции во время карантина, вела себя как самый обычный человек – в том числе злоупотребляла мучным и алкоголем. Оказавшись на карантине в компании членов семьи, Гвинет решила бороться со стрессом самым простым способом. Дошло до того, что Пэлтроу пила каждый день – семь дней в неделю, причем не ограничиваясь.

Гвинет даже изобрела собственный алкогольный коктейль на основе виски и назвала его в честь дедушки – «Бастер Пэлтроу». В рецепт коктейля – которым Гвинет конечно же решила поделиться с публикой – входят виски, кленовый сироп и лимонный сок, и ежедневно актриса выпивала пару-тройку порций коктейля.

«Я пила семь дней в неделю, питалась спагетти и хлебом. Совсем двинулась. Кто вообще пьет каждый день? Это же нездорово!»

Актриса подчеркнула, что напивалась, конечно, не до состояния отключки, но до сих пор ее тянет покурить, когда она употребляет алкоголь.

«Я даже немного скучаю по этому».
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Гвинет Пэлтроу рассказала об алкогольной зависимости на карантине фотографии
Гвинет Пэлтроу рассказала об алкогольной зависимости на карантине фотографии
Гвинет Пэлтроу рассказала об алкогольной зависимости на карантине фотографии
Гвинет Пэлтроу рассказала об алкогольной зависимости на карантине фотографии
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