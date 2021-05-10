Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эмма Стоун поддержала людей с психическими расстройствами

10 мая
2021 год

Лайфстайл >>
10 мая 2021
Эмма Стоун, недавно ставшая матерью, записала видеообращение, где поделилась мыслями о ментальных проблемах и путях их преодоления. Актриса поучаствовала в проекте в рамках повышения осведомленности о психическом здоровье.

Эмма Стоун поддержала людей с психическими расстройствами

Эмма Стоун заявила, что проблемы с ментальным здоровьем особенно остро начали ощущаться обществом с наступлением пандемии. Долгое время люди сидели в своих домах, и только сейчас жизнь потихоньку начинает возвращаться в прежнее русло. Но перестроиться и вернуться в привычный режим бывает очень сложно.

«Последний год был очень пугающим и тяжелым, теперь даже возвращение в прежний ритм жизни может вызвать массу самых разных эмоций. Что бы вы ни чувствовали — это нормально».

Эмма Стоун считает, что в жизни каждого человека бывают трудные периоды, моменты печали и отчаяния, главное — признать свое состояние и говорить о своих чувствах с близкими людьми.

«Мне хочется напомнить вам о том, что каждый человек борется с печалью, тревогой или страхами, когда сталкивается с изменениями в самом широком смысле этого слова. И здесь важно не переставать говорить о том, что вы чувствуете, а также делиться своими эмоциями с людьми, с которыми вы чувствуете себя в безопасности».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
СМИ: Эмма Стоун впервые стала матерью
Эмма Стоун и постановщик «Фаворитки» расскажут историю женщины-Франкенштейна
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Эмма Стоун

фотографии >>
Эмма Стоун поддержала людей с психическими расстройствами фотографии
Эмма Стоун поддержала людей с психическими расстройствами фотографии
Эмма Стоун поддержала людей с психическими расстройствами фотографии
Эмма Стоун поддержала людей с психическими расстройствами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Алисов
9 мая ушёл из жизни кинооператор Вадим Алисов.
Владимир Качан
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Качан.
Олег Зорин
6 мая ушёл из жизни актёр, педагог Олег Зорин.

День рождения >>

Тамара Алёшина
Леонид Бакштаев
Наталья Бондарчук
Наталья Высочанская
Хашим Гадоев
Ольга Лысенко
Андрей Савостьянов
Владимир Татосов
Андрей Хворов
Фред Астер
Марина Влади
Венчислав Глиньский
Адриано Джаннини
Анна Максвелл Мартин
Мари-Франс Пизье
Франсуаза Фабиан
все родившиеся 10 мая >>

Афиша кино >>

Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Паркет
драма
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен