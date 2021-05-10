Эмма Стоун поддержала людей с психическими расстройствами

Эмма Стоун
, недавно ставшая матерью
, записала видеообращение, где поделилась мыслями о ментальных проблемах и путях их преодоления. Актриса поучаствовала в проекте в рамках повышения осведомленности о психическом здоровье.
Эмма Стоун заявила, что проблемы с ментальным здоровьем особенно остро начали ощущаться обществом с наступлением пандемии. Долгое время люди сидели в своих домах, и только сейчас жизнь потихоньку начинает возвращаться в прежнее русло. Но перестроиться и вернуться в привычный режим бывает очень сложно.
«Последний год был очень пугающим и тяжелым, теперь даже возвращение в прежний ритм жизни может вызвать массу самых разных эмоций. Что бы вы ни чувствовали — это нормально».
Эмма Стоун считает, что в жизни каждого человека бывают трудные периоды, моменты печали и отчаяния, главное — признать свое состояние и говорить о своих чувствах с близкими людьми.
«Мне хочется напомнить вам о том, что каждый человек борется с печалью, тревогой или страхами, когда сталкивается с изменениями в самом широком смысле этого слова. И здесь важно не переставать говорить о том, что вы чувствуете, а также делиться своими эмоциями с людьми, с которыми вы чувствуете себя в безопасности».
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