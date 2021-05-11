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Сет Роген больше не хочет работать с Джеймсом Франко

11 мая
2021 год

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11 мая 2021
Актер и сценарист Сет Роген заявил, что не планирует снова работать с Джеймсом Франко из‑за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом кинематографист сказал в интервью изданию The Sunday Times.

Сет Роген больше не хочет работать с Джеймсом Франко

Воспитанники Джадда Апатоу, Роген и Франко слыли в Голливуде близкими друзьями. Вместе они работали над фильмами «Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» и «Горе-творец». Однако многочисленные обвинения в харассменте, посыпавшиеся на Франко, многое изменили в отношениях звёзд. Роген поссорился с Франко на фоне обвинений в домогательствах ещё несколько лет нахад. И с 2018 года у них не вышло ни одного совместного проекта именно по этой причине.

«Я презираю жестокое обращение и домогательства и никогда не стал бы покрывать или скрывать действия кого‑то, кто это делает, или сознательно ставить кого‑то в ситуацию, когда бы он был рядом с кем‑то подобным», - заявил Сет Роген.

Артист также выразил сожаление о том, позволил себе ужасную шутку на одном из вечерних шоу в 2014 году. Тогда в сети появилась слитая переписка Франко с некоей 17-летней девушкой. Франко допытывался у своей корреспондентки о наличии парня и желании встретиться. В ответ на обвинения в заигрываниях с несовершеннолетней Франко заявил, что не знал о её возрасте. А Роген пошутил, что это он прикинулся несовершеннолетней девушкой, которая пытается заманить Франко на свидание.


заманить Франко на свидание. Как раз в тот момент Франко уличили в переписке с 17-летней девушкой в социальных сетях. В интернет утекли сообщения актера, в которых он интересуется, есть ли у девушки парень и не хочет ли она встретиться. Франко заявил в ответ, что не знал о возрасте собеседницы.
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Ананасовый экспресс: сижу, курюГоре-творецКонец света 2013: Апокалипсис по-голливудски

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Сет Роген больше не хочет работать с Джеймсом Франко фотографии
Сет Роген больше не хочет работать с Джеймсом Франко фотографии
Сет Роген больше не хочет работать с Джеймсом Франко фотографии
Сет Роген больше не хочет работать с Джеймсом Франко фотографии
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