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Ксения Собчак рассказала об организации, которая могла бы предотвратить трагедию в Казани

11 мая
2021 год

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11 мая 2021
Утром 11 мая в Казани 19-летний студент техникума открыл огонь по учащимся и работникам гимназии № 175. В результате нападения погибли девять человек — семь детей и двое взрослых. 18 детей получили ранения, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ксения Собчак рассказала об организации, которая могла бы предотвратить трагедию в Казани

Произошедшее глубоко шокировало российскую общественность. Соцсети переполнились дискуссиями о профилактике подобных случаев, ужесточении правил выдачи лицензии на оружие и руководствами к действию для тех, кто оказался в непосредственной близости от стрелка.

Свои соболезнования пострадавшим и жителям Казани выразили Максим Галкин, Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Любовь Толкалина, Тина Канделаки и многие другие. А снявшая год назад фильм на тему скулшутинга Ксения Собчак, воспользовавшись случаем, напомнила своим подписчикам о проблемах, которые спустя год остаются не менее актуальными. А именно о финансировании «Центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды», у сотрудников которого, по мнению Собчак, были все возможности предотвратить трагедию в Казани.

Ксения Собчак рассказала об организации, которая могла бы предотвратить трагедию в Казани

«После каждого скулшутинга (а их в России немало) у нас собираются усилить контроль в сфере оборота оружия, начать нормально охранять школы, перестать надеяться на авось. Но раз за разом — в Казани, Керчи, Перми, Стерлитамаке, Благовещенске — дети идут убивать детей и у них это получается.

Можем ли мы научиться предотвращать, предугадывать такие трагедии? Находить подростков, которые через месяц, полгода, год решат взять в руки турецкий Hatsan Escort и прийти в бывшую школу, нынешнюю школу, любую ближайшую школу? Как защитить их жертв? Как помочь им самим, ЗАРАНЕЕ, чтобы из обычных спокойных ребят они не превратились в тихих сосредоточенных убийц, пишущих, что они идут убивать биомусор?

Наверное, в этом могли бы помочь организации, которые получают деньги из бюджета. Например, «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды». Его глава — Денис Заварзин — в начале 2019 года заявил, что в ВК есть более 100 групп, посвященных скулшутингу и состоят в них около 32 000 человек, которые ежедневно обсуждают колумбайн-тему. Его заместитель вскоре дал другую цифру: 700 000 человек. В январе 2020 на совещании с Бастрыкиным показатель вновь изменился: 175 000 человек. Цифры очень разные, но сомневаться не приходится только в одной. Контора Дениса Заварзина, которая должна заниматься предотвращением скулшутинга, за год получила 1 миллиард бюджетных денег на организацию своей деятельности.

Сколько можно было сделать на эти деньги для предотвращения школьных атак? Ну, наверное, много, по крайней мере, так говорят действительно хорошие специалисты, которые — увы — очень сильно нуждаются. И грант в 134 тысячи рублей для таких ребят спасение, они прямо об этом говорят в интервью, которое я брала у них для своего фильма «Опасная школа». Посмотрите его, он снят меньше года назад. И к моему величайшему сожалению, он все еще актуальный».
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Ксения Собчак рассказала об организации, которая могла бы предотвратить трагедию в Казани фотографии
Ксения Собчак рассказала об организации, которая могла бы предотвратить трагедию в Казани фотографии
Ксения Собчак рассказала об организации, которая могла бы предотвратить трагедию в Казани фотографии
Ксения Собчак рассказала об организации, которая могла бы предотвратить трагедию в Казани фотографии
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