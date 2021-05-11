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Дэвид Линч снял клип на новую песню Donovan

11 мая
2021 год

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11 мая 2021
В свой день рождения, 10 мая легендарный шотландский фолк-певец Donovan (с чьего хита «Hurdy Gurdy Man» начинается фильм «Зодиак») опубликовал клип на свою новую песню «I am the shaman». Клип был снят режиссёром Дэвидом Линчем, на студии которого была записана и сама песня. Линч не только снял видеоклип, но и принял участие в записи аранжировки для песни.

Дэвид Линч снял клип на новую песню Donovan
фото: Донован

«Это была импровизация. Я приехал в студию, и Дэвид сказал: «Сядь-ка перед микрофоном со своей гитарой, Дон». Дэвид находился в той же комнате за пультом вместе с моей Линдой. Он попросил меня принести песню, которая только-только рождалась и не была дописана. Решили посмотреть, что из этого выйдет. И получилось!
Я сочинял экспромтом…Строчки песен пришли на ум сами по себе. Аккорды появились без усилий», - рассказал Донован на своей официальной странице в Фейсбуке.

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