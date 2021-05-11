Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» в знак протеста против расового однообразия в жюри премии

Скандал вокруг премии «Золотой глобус» и её организатора - Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) - продолжает разрастаться. Волна критики в индустрии поднялась в феврале этого года, когда в СМИ появилась информация о коррупции в организации и том, что в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, нет ни одного темнокожего человека. В начале мая ассоциация представила проект реформ
, и большинство членов проголосовали за её реорганизацию. Однако руководство стримингового сервиса Netflix решило ускорить процесс модернизации HFPA, объявив об отказе от сотрудничества с ассоциацией. До тех пор, пока не будут предприняты реальные меры по решению проблемы инклюзивности. Этот бойкот поддержали
актёры Скарлетт Йоханссон
и Марк Руффало
.
А вслед за ними и категоричный Том Круз
, в знак протеста против расового однообразия в жюри вернувший ассоциации все присуждённые ему награды «Золотой глобус». Коих у него набралось не так уж и много - 2 статуэтки за лучшую мужскую роль в фильмах «Джерри Магуайр»
и «Рождённый четвертого июля»
, а также награда за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Магнолия»
.
Чтобы не отставать от коллег в вопросах принципиальности и солидарности, руководство телекомпании NBC (которая традиционно вела трансляции церемонии вручения премии «Золотой глобус»), объявила, что отказывается транслировать церемонию в 2022 году
.
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