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Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» в знак протеста против расового однообразия в жюри премии

11 мая
2021 год

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11 мая 2021
Скандал вокруг премии «Золотой глобус» и её организатора - Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) - продолжает разрастаться. Волна критики в индустрии поднялась в феврале этого года, когда в СМИ появилась информация о коррупции в организации и том, что в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, нет ни одного темнокожего человека. В начале мая ассоциация представила проект реформ, и большинство членов проголосовали за её реорганизацию. Однако руководство стримингового сервиса Netflix решило ускорить процесс модернизации HFPA, объявив об отказе от сотрудничества с ассоциацией. До тех пор, пока не будут предприняты реальные меры по решению проблемы инклюзивности. Этот бойкот поддержали актёры Скарлетт Йоханссон и Марк Руффало.

Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» в знак протеста против расового однообразия в жюри премии

А вслед за ними и категоричный Том Круз, в знак протеста против расового однообразия в жюри вернувший ассоциации все присуждённые ему награды «Золотой глобус». Коих у него набралось не так уж и много - 2 статуэтки за лучшую мужскую роль в фильмах «Джерри Магуайр» и «Рождённый четвертого июля», а также награда за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Магнолия».
Чтобы не отставать от коллег в вопросах принципиальности и солидарности, руководство телекомпании NBC (которая традиционно вела трансляции церемонии вручения премии «Золотой глобус»), объявила, что отказывается транслировать церемонию в 2022 году.
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Скарлетт ЙоханссонТом КрузМарк Руффало
фильмы
Джерри МагуайерМагнолияРожденный четвертого июля

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Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» в знак протеста против расового однообразия в жюри премии фотографии
Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» в знак протеста против расового однообразия в жюри премии фотографии
Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» в знак протеста против расового однообразия в жюри премии фотографии
Том Круз вернул свои «Золотые глобусы» в знак протеста против расового однообразия в жюри премии фотографии
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