София Коппола сняла документальную короткометражку про балетную труппу

фото: София Коппола

Приятная новость для балетоманов: режиссёр София Коппола сняла короткометражный документальный фильм о первом после начала пандемии COVID-19 выступлении балетной труппы New York City Ballet.Фильм запечатлел момент возвращения артистов балета на сцену после годичного перерыва. Зрители увидят репетиции танцовщиков и выступление труппы на сцене Театра Дэвида Гамильтона Коха весной 2021 года., - рассказала София в интервью The New York Times