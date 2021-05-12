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София Коппола сняла документальную короткометражку про балетную труппу

12 мая
2021 год

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12 мая 2021
Приятная новость для балетоманов: режиссёр София Коппола сняла короткометражный документальный фильм о первом после начала пандемии COVID-19 выступлении балетной труппы New York City Ballet.

София Коппола сняла документальную короткометражку про балетную труппу

Фильм запечатлел момент возвращения артистов балета на сцену после годичного перерыва. Зрители увидят репетиции танцовщиков и выступление труппы на сцене Театра Дэвида Гамильтона Коха весной 2021 года.

София Коппола сняла документальную короткометражку про балетную труппу
фото: София Коппола

«Моя задача состояла в том, чтобы передать ощущение от созерцания живого танца. Большое количество танцев снято в очень плоской, стандартной манере. Но возможность подобраться ближе, столь захватывающая на репетициях, не всегда переводится на киноязык. Мне пришлось двигать камеру гораздо чаще, чем я привыкла, и попытаться передать ощущение от переживания живого выступления с разных точек зрения», - рассказала София в интервью The New York Times.


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София Коппола сняла документальную короткометражку про балетную труппу фотографии
София Коппола сняла документальную короткометражку про балетную труппу фотографии
София Коппола сняла документальную короткометражку про балетную труппу фотографии
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