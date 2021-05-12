Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Лендинг «Уран души»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Перенесший инсульт Дмитрий Дибров поблагодарил Леонида Якубовича за спасение

12 мая
2021 год

Лайфстайл >>
12 мая 2021
В феврале прошлого года 61-летний Дмитрий Дибров перенёс инсульт. Телеведущий несколько месяцев проходил реабилитацию, а на днях стал гостем программы «Вечерний Ургант». В эфире Дмитрий рассказал о своей новой книге и о том, кому обязан своей жизнью.

Перенесший инсульт Дмитрий Дибров поблагодарил Леонида Якубовича за спасение

Диброву стало плохо прямо на светском мероприятии. Тогда его друг Леонид Якубович быстро среагировал и вызвал скорую. По словам Дмитрия, время шло на минуты, и, если бы не Якубович, то не обошлось бы без тяжелых последствий.

«Мы с Леонидом Аркадьевичем как раз из той самой плеяды, о чём я пишу в своей книге, когда телевидение было не индустрией. Поэтому Леонид Аркадьевич немедленно мобилизовался. Это было на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне». Я такого пиара своему фильму не мог даже себе представить. И вот только благодаря мгновенной мобилизации Лёни я здесь с вами сижу», - публично поблагодарил ведущего «Поля чудес» Дмитрий Дибров.

Перенесший инсульт Дмитрий Дибров поблагодарил Леонида Якубовича за спасение

Месяц назад Дибров выпустил сборник новелл под названием «Раб лампы». Это книга о внутренних секретах Останкинской телебашни, в которой Дмитрий проработал почти 30 лет своей жизни. В беседе с Иваном Ургантом телеведущий признался, что именно инсульт вдохновил его на создание книги. «Так ведь может Кондратий хватить, и ничего ведь не останется. Раз и всё», - отметил Дмитрий.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Больным не выглядит, но поклялся бросить курить»: Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в больнице

«Просто старость»: Дмитрий Дибров о перенесённом микроинсульте

«В 90-е кто угодно мог попасть на телевидение»: Дмитрий Дибров о работе продюсером
Поиск по меткам
здоровьетвтелешоу
персоны
Дмитрий ДибровЕгор КончаловскийИван УргантЛеонид Якубович
фильмы
На Луне

фотографии >>
Перенесший инсульт Дмитрий Дибров поблагодарил Леонида Якубовича за спасение фотографии
Перенесший инсульт Дмитрий Дибров поблагодарил Леонида Якубовича за спасение фотографии
Перенесший инсульт Дмитрий Дибров поблагодарил Леонида Якубовича за спасение фотографии
Перенесший инсульт Дмитрий Дибров поблагодарил Леонида Якубовича за спасение фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Лендинг «Уран души»

Скорбим

Людмила Мамыкина
12 мая ушла из жизни актриса Людмила Мамыкина.
Игорь Крикунов
11 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Игорь Крикунов.
Вадим Алисов
9 мая ушёл из жизни кинооператор Вадим Алисов.
Владимир Качан
7 мая ушёл из жизни актёр Владимир Качан.

День рождения >>

Дана Абызова
Гиви Берикашвили
Денис Васильев
Ярослав Гарнаев
Валентин Зубков
Илья Капанец
Николай Перминов
Владимир Плотников
Алёна Шайтарова
Дебора Кэра Ангер
Гэбриел Бирн
Стивен Болдуин
Сами Буаджила
Эмили ВанКэмп
Кэтрин Хепбёрн
Эмилио Эстевес
все родившиеся 12 мая >>

Афиша кино >>

Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Паркет
драма
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен