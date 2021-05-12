Перенесший инсульт Дмитрий Дибров поблагодарил Леонида Якубовича за спасение

В феврале прошлого года 61-летний Дмитрий Дибров перенёс инсульт
. Телеведущий несколько месяцев проходил реабилитацию, а на днях стал гостем программы «Вечерний Ургант». В эфире Дмитрий рассказал о своей новой книге и о том, кому обязан своей жизнью.
Диброву стало плохо прямо на светском мероприятии. Тогда его друг Леонид Якубович
быстро среагировал и вызвал скорую. По словам Дмитрия, время шло на минуты, и, если бы не Якубович, то не обошлось бы без тяжелых последствий.
«Мы с Леонидом Аркадьевичем как раз из той самой плеяды, о чём я пишу в своей книге, когда телевидение было не индустрией. Поэтому Леонид Аркадьевич немедленно мобилизовался. Это было на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне». Я такого пиара своему фильму не мог даже себе представить. И вот только благодаря мгновенной мобилизации Лёни я здесь с вами сижу»
, - публично поблагодарил ведущего «Поля чудес» Дмитрий Дибров.
Месяц назад Дибров выпустил сборник новелл под названием «Раб лампы». Это книга о внутренних секретах Останкинской телебашни, в которой Дмитрий проработал почти 30 лет своей жизни. В беседе с Иваном Ургантом
телеведущий признался, что именно инсульт вдохновил его на создание книги. «Так ведь может Кондратий хватить, и ничего ведь не останется. Раз и всё»
, - отметил Дмитрий.
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