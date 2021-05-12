Александр Ревва и лидер группы «Rammstein» Тилль Линдеманн снялись в одном проекте

Александру Ревве
удалось заинтриговать поклонников. Артист опубликовал в своём Инстаграм-аккаунте
фото с лидером группы «Rammstein» Тиллем Линдеманном
, тем самым анонсировав их новый совместный проект.
На фото Александр предстал в образе то ли советского военного, то ли милиционера, а Тилль перевоплотился в заключённого. Над каким именно проектом артист и музыкант работали вместе, мы узнаем через 20 дней.
Тем временем на страничке Линдеманна можно найти еще несколько снимков из этого проекта. Все они в сделаны на фоне декораций в советском стиле.
Кстати, Ревва познакомился с Линдеманном еще в 2017 году на фестивале «Жара» в Баку, где актер со своей командой представлял фильм «Бабушка лёгкого поведения»
. Александр пригласил лидера группы «Rammstein» на премьеру. По словам Реввы, фильм Тиллю понравился, хотя тот ни слова не понял.
обсуждение >>