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Эллен ДеДженерес покидает собственное шоу

13 мая
2021 год

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13 мая 2021
19-й сезон «Шоу Эллен ДеДженерес», который стартует в сентябре 2021 года, будет последним. Об этом The Hollywood Reporter сообщила сама ведущая программы, актриса и комик Эллен ДеДженерес.

Эллен ДеДженерес покидает собственное шоу

Недавно утверждалось, что шоу Эллен может оказаться под угрозой закрытия, однако теперь информация об окончании передачи после 19 сезона подтвердилась. Сама ДеДженерес заявила, что не хочет продолжать быть ведущей передачи, которая больше не является для неё вызовом.

«Я творческий человек, а творческому человеку постоянно необходимо ставить перед собой новые вызовы… Каким бы прекрасным и веселым ни было это шоу, оно перестало быть вызовом».

Она добавила, что задумалась об уходе из шоу еще после 16-го сезона, который закончился в 2019 году. Тогда её уговорили продлить контракт ещё на три сезона, хотя позднее сотрудники обвинили телеведущую в токсичной рабочей атмосфере и расизме.

После ухода из шоу Эллен собирается продолжить карьеру в кино и заняться проектами по защите животных и окружающей среды.
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Эллен ДеДженерес покидает собственное шоу фотографии
Эллен ДеДженерес покидает собственное шоу фотографии
Эллен ДеДженерес покидает собственное шоу фотографии
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