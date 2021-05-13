Эллен ДеДженерес покидает собственное шоу

19-й сезон «Шоу Эллен ДеДженерес», который стартует в сентябре 2021 года, будет последним. Об этом The Hollywood Reporter
сообщила сама ведущая программы, актриса и комик Эллен ДеДженерес
.
Недавно утверждалось, что шоу Эллен может оказаться под угрозой закрытия
, однако теперь информация об окончании передачи после 19 сезона подтвердилась. Сама ДеДженерес заявила, что не хочет продолжать быть ведущей передачи, которая больше не является для неё вызовом.
«Я творческий человек, а творческому человеку постоянно необходимо ставить перед собой новые вызовы… Каким бы прекрасным и веселым ни было это шоу, оно перестало быть вызовом».
Она добавила, что задумалась об уходе из шоу еще после 16-го сезона, который закончился в 2019 году. Тогда её уговорили продлить контракт ещё на три сезона, хотя позднее сотрудники обвинили телеведущую в токсичной рабочей атмосфере и расизме
.
После ухода из шоу Эллен собирается продолжить карьеру в кино и заняться проектами по защите животных и окружающей среды.
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