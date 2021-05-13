Колин Фаррелл борется за опеку над взрослым сыном

Колин Фаррелл
и его бывшая возлюбленная Ким Борденейв подали документы в суд, чтобы оформить опекунство над их общим сыном Джеймсом, которому в сентябре исполнится 18 лет.
Актёр и его экс-возлюбленная намерены получить возможность законно управлять всеми потребностями и нуждами своего сына по достижении им совершеннолетия. К таким мерам им пришлось прибегнуть из-за генетического заболевания Джеймса. У парня синдром Ангельмана, который характеризуется задержкой психического развития, нарушением сна, частыми припадками, хаотическими движениями и беспричинным смехом. В судебных документах, поданных Фарреллом и Борденейв, говорится, что у молодого человека не развита речь, он имеет проблемы с мелкой моторикой и не может самостоятельно обеспечить свое благополучие и заботиться о собственном здоровье. По этой причине родители Джеймса пытаются добиться возможности принимать решения, касающиеся их сына, от его имени.
В документах, поданных в суд, указывается, что молодой человек не способен выразить собственное мнение по поводу того, кто мог бы стать его опекуном.
«Джеймсу не хватает способности выразить мнение, кого именно он хотел бы видеть своими опекунами, однако совершенно очевидно, что он выбрал бы для этого своих родителей».
Несколько лет назад Колин Фаррелл рассказывал о своем сыне в одном из интервью. Актер признался, что болезнь сына приносит ему огромную боль.
«Борьба за жизнь ребенка с особыми потребностями настолько жестока, что может разорвать ткань вашего сердца. Но объединяющая любовь, чистая сила и героизм — это игла и нить, которые способны заштопать раны и высушить слезы».
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