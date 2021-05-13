Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Колин Фаррелл борется за опеку над взрослым сыном

13 мая
2021 год

Лайфстайл >>
13 мая 2021
Колин Фаррелл и его бывшая возлюбленная Ким Борденейв подали документы в суд, чтобы оформить опекунство над их общим сыном Джеймсом, которому в сентябре исполнится 18 лет.

Колин Фаррелл борется за опеку над взрослым сыном

Актёр и его экс-возлюбленная намерены получить возможность законно управлять всеми потребностями и нуждами своего сына по достижении им совершеннолетия. К таким мерам им пришлось прибегнуть из-за генетического заболевания Джеймса. У парня синдром Ангельмана, который характеризуется задержкой психического развития, нарушением сна, частыми припадками, хаотическими движениями и беспричинным смехом. В судебных документах, поданных Фарреллом и Борденейв, говорится, что у молодого человека не развита речь, он имеет проблемы с мелкой моторикой и не может самостоятельно обеспечить свое благополучие и заботиться о собственном здоровье. По этой причине родители Джеймса пытаются добиться возможности принимать решения, касающиеся их сына, от его имени.

В документах, поданных в суд, указывается, что молодой человек не способен выразить собственное мнение по поводу того, кто мог бы стать его опекуном.

«Джеймсу не хватает способности выразить мнение, кого именно он хотел бы видеть своими опекунами, однако совершенно очевидно, что он выбрал бы для этого своих родителей».

Несколько лет назад Колин Фаррелл рассказывал о своем сыне в одном из интервью. Актер признался, что болезнь сына приносит ему огромную боль.

«Борьба за жизнь ребенка с особыми потребностями настолько жестока, что может разорвать ткань вашего сердца. Но объединяющая любовь, чистая сила и героизм — это игла и нить, которые способны заштопать раны и высушить слезы».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Памела Андерсон, Кевин Харт и Колин Фаррелл попали в рейтинг скандальных порнозаписей
Бассейн, постель, девушка: знаменитые актеры в рекламе мужского парфюма
Почему звезды Голливуда рекламируют газету «Копейский рабочий»?
Я и моя тень: Как выглядят сестры и братья звезд кино
Поиск по меткам
детиздоровьесуд
персоны
Колин Фаррелл

фотографии >>
Колин Фаррелл борется за опеку над взрослым сыном фотографии
Колин Фаррелл борется за опеку над взрослым сыном фотографии
Колин Фаррелл борется за опеку над взрослым сыном фотографии
Колин Фаррелл борется за опеку над взрослым сыном фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Редькин
12 мая ушёл из жизни оперный певец Владимир Редькин.
Людмила Мамыкина
12 мая ушла из жизни актриса Людмила Мамыкина.
Игорь Крикунов
11 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Игорь Крикунов.
Владимир Ефимов
10 мая ушёл из жизни актёр Владимир Ефимов.
Вадим Алисов
9 мая ушёл из жизни кинооператор Вадим Алисов.

День рождения >>

Лев Вайнштейн
Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Стефания Станюта
Павел Чернявский
Юго Бекер
Сента Бергер
Магдалена Валях
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
драма
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
Иди и смотри
военный фильм, драма
СССР, 1985
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен