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Геннадий Хазанов рассказал об ошибках прошлого

13 мая
2021 год

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13 мая 2021
Геннадий Хазанов стал гостем передачи «Судьба человека», в которой рассказал о мыслях о втором ребёнке и ошибках прошлого.

Геннадий Хазанов рассказал об ошибках прошлого

Артист признался, что после рождения дочери Алисы он даже и не задумывался о других детях. Хазанов боялся, что дочь может остаться обделенной заботой и любовью.

«У меня не возникало желания иметь еще детей — было очень страшно отрывать от Алисы нежные чувства. А как еще сказать? Не было возможности? Но это неправда! Мне казалось, что надо сосредоточиться на имеющейся дочери».

Геннадий Викторович заявил, что совершил в жизни немало ошибок, но сегодня он о них нисколько не жалеет.

«Я был излишне категоричен, иногда слышал только самого себя. Сказать, что я безусловно доволен собой — не могу. Как говорила моя теща: «Могло быть, конечно, по-другому, но уж как сложилось!» Времена не выбирают, в них живут и умирают. Я доволен тем, что выпало на мою долю. Всем без исключения благодарен за радости, переживания и страдания, которых было не так много».

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