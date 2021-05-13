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Светлана Светличная рассказала о здоровье накануне дня рождения

13 мая
2021 год

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13 мая 2021
Накануне 81-го дня рождения Светлана Светличная почувствовала себя плохо. В проблемах актриса винит завистников. Новости о состоянии своего здоровья звезда рассказала в интервью порталу Sobesednik.ru.

Светлана Светличная рассказала о здоровье накануне дня рождения

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная не так давно вышла из больницы. Травма головы, которую актриса получила около года назад, до сих пор даёт о себе знать. Позже Светличная оказалась в больнице с подозрением на микроинсульт. Диагноз, к счастью, не подтвердился, однако состояние актрисы, по её словам, оставляет желать лучшего.

«У меня очень серьезная история. Это голова… голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет. Но мои невестка, внучка, все за меня очень переживают и всячески помогают».

Артистка поделилась своими планами перед грядущим днём рождения.

«Вот я себя чувствую нехорошо. Настроение у меня совсем не праздничное, да я и не хотела бы, чтобы оно было другим... Я не загадываю ничего, детям сказала, что надеюсь на них, что они не оставят меня и похоронят достойно. Если бы вы себя чувствовали так, как я себя ощущаю при каждом выходе из дома…»
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Светлана Светличная рассказала о здоровье накануне дня рождения фотографии
Светлана Светличная рассказала о здоровье накануне дня рождения фотографии
Светлана Светличная рассказала о здоровье накануне дня рождения фотографии
Светлана Светличная рассказала о здоровье накануне дня рождения фотографии
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