Людмила Поргина раскрыла гонорар Елены Прокловой за заявление о домогательствах

Скандальное заявление Елены Прокловой
о домогательствах
до сих пор будоражит общественность. Коллеги разделились на два лагеря: кто-то поддержал актрису, а кто-то осудил
. Ко вторым примкнула и Людмила Поргина
, которая озвучила гонорар Елены Прокловой за эти высказывания.
Людмила Поргина заявила, что не хотела слышать такие подробности накануне светлого праздника. Актриса уверена, что совесть нельзя купить ни за какие деньги. Она добавила, что могла бы «посыпать голову пеплом»
, если бы каждая актриса МХАТа рассказала о домогательствах.
«Надо было об этом говорить тогда, а не сейчас. Надо было действовать, когда кто-то предложил что-то ей, пятнадцатилетней. Она же не беззащитная девочка — есть директор картины, другие люди. А чего теперь это вспоминать, когда человека нет в живых. Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в 1 миллион рублей. А как же честь, совесть? Поэтому это и её поступок, а не только его. Богу ведь потом не заплатишь, чтобы тебя простили за такие откровения. Если каждая артистка МХАТа начнет вспоминать, кто кого к чему склонял, можно сразу от услышанного посыпать голову пеплом».
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