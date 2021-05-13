Людмила Поргина раскрыла гонорар Елены Прокловой за заявление о домогательствах

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Дорама «Один корабль, один мир» вырвалась на 2-ую строчку национального телерейтинга

Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров

Артистке не даёт покоя травма головы

Светлана Светличная рассказала о здоровье накануне дня рождения

13 мая

Геннадий Хазанов рассказал об ошибках прошлого

Артист признался, что не задумывался о втором ребёнке