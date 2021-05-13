Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров

В конце марта 2021 года в Китае состоялась премьера дорамы «Один корабль, один мир», в котором снялись украинские актрисы Ирина Каптелова и Анастасия Седикова. Показ первой серии собрал около 200 миллионов просмотров на онлайн-платформах Китая, а сериал взмыл на 2-ю строчку общенационального рейтинга телеканалов.
Комедийно-драматический сериал с интернациональным составом рассказывает о пассажирах и членах экипажа круизного лайнера «Квантум моря». Кроме украинских актрис в сериале также приняли участие российские, французские и американские артисты, а также эстонская актриса Анита Смирнова. Ирина Каптелова сыграла в сериале роль капитана корабля Хэтэуэй, и, возможно, её участие в сериале отчасти спровоцировало столь обширный зрительский интерес.
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