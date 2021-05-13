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Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров

13 мая
2021 год

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13 мая 2021
В конце марта 2021 года в Китае состоялась премьера дорамы «Один корабль, один мир», в котором снялись украинские актрисы Ирина Каптелова и Анастасия Седикова. Показ первой серии собрал около 200 миллионов просмотров на онлайн-платформах Китая, а сериал взмыл на 2-ю строчку общенационального рейтинга телеканалов.

Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров

Комедийно-драматический сериал с интернациональным составом рассказывает о пассажирах и членах экипажа круизного лайнера «Квантум моря». Кроме украинских актрис в сериале также приняли участие российские, французские и американские артисты, а также эстонская актриса Анита Смирнова. Ирина Каптелова сыграла в сериале роль капитана корабля Хэтэуэй, и, возможно, её участие в сериале отчасти спровоцировало столь обширный зрительский интерес.

Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров
фото: Ирина Каптелова

Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров
фото: Анита Смирнова

Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров
фото: Анастасия Седикова

Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров

Владеющая китайским и английским языками Ирина приобрела популярность у китайских зрителей, сыграв заглавную роль в сериале «Моя Наташа». Илиша (под этим адаптированным псевдонимом китайские зрители знают Ирину) стала первой иностранной актрисой, удостоившейся престижной Национальной телевизионной премии Китая «TV Drama Awards Made in China». Однако и это далеко не первая роль Ирины в китайском кино - в 2008 году Ирина дебютировала в роли российской женщины-офицера в китайском сериале «Зимой не холодно», впоследствии запрещённом китайской цензурой.

Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров
фото: Ирина Каптелова
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Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров фотографии
Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров фотографии
Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров фотографии
Китайский сериал с участием Ирины Каптеловой собрал 200 миллионов просмотров фотографии
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