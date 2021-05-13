Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева

12 мая в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошла премьера семейной комедии «Кролик Питер 2». Картину зрителям представил российский состав актеров дубляжа фильма: Сергей Бурунов, Марина Кравец и певец NATAN.
фото: NATAN, Марина Кравец и Сергей Бурунов
фото: Марина Кравец
фото: Сергей Бурунов
Первыми ленту удалось посмотреть звёздам российского кино и шоу-бизнеса, среди которых засветились Анна Назарова, Мария Кожевникова, Александр Метелкин, Тата Бондарчук, Шура из БИ-2, Андрей «Лигалайз» Меньшиков, Алена Водонаева, Анетта Орлова, Вита Корниенко, Татьяна Долматовская, Ольга Якубович, Екатерина Волкова, Кристина Левиева, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Саша Новиков, Олег Сафронов, After School House, SASHA GRADIVA с дочерью Умой Мишель, Любовь Любяткина, Луиза-Габриэла Бровина, Лера Кантур, Кирилл Феликс, Артём Ищенко, София Хоменко, Евгения Леванова, Максим Ковтун, Саша Артёмова, LovaLova, Кристина Крайт, Гэри Грэй, Анастасия Вознюк, Виктория Никулина, Дина, Роберт Еланга, Милана Хаметова и другие.
обсуждение >>