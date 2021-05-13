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Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева

13 мая
2021 год

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13 мая 2021
12 мая в московском кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» прошла премьера семейной комедии «Кролик Питер 2». Картину зрителям представил российский состав актеров дубляжа фильма: Сергей Бурунов, Марина Кравец и певец NATAN.

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: NATAN, Марина Кравец и Сергей Бурунов

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Марина Кравец

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Сергей Бурунов

Первыми ленту удалось посмотреть звёздам российского кино и шоу-бизнеса, среди которых засветились Анна Назарова, Мария Кожевникова, Александр Метелкин, Тата Бондарчук, Шура из БИ-2, Андрей «Лигалайз» Меньшиков, Алена Водонаева, Анетта Орлова, Вита Корниенко, Татьяна Долматовская, Ольга Якубович, Екатерина Волкова, Кристина Левиева, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Саша Новиков, Олег Сафронов, After School House, SASHA GRADIVA с дочерью Умой Мишель, Любовь Любяткина, Луиза-Габриэла Бровина, Лера Кантур, Кирилл Феликс, Артём Ищенко, София Хоменко, Евгения Леванова, Максим Ковтун, Саша Артёмова, LovaLova, Кристина Крайт, Гэри Грэй, Анастасия Вознюк, Виктория Никулина, Дина, Роберт Еланга, Милана Хаметова и другие.

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Вита Корниенко

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Саша Новиков

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Мария Кожевникова с детьми

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Андрей «Лигалайз» Меньшиков с сыном

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Екатерина Волкова с дочерью

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Шура БИ-2 с семьёй

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Алена Водонаева

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Анна Назарова с дочерью

Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева
фото: Тата Бондарчук с детьми

«Кролик Питер 2» в российском прокате с 14 мая.
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Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева фотографии
Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева фотографии
Финт ушами: Мария Кожевникова, Екатерина Волкова и Алена Водонаева фотографии
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