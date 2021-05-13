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«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына

13 мая
2021 год

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13 мая 2021
В конце 2018 года актриса Наталия Антонова пережила смерть четвёртого сына - Коля появился на свет раньше срока и сразу же попал в отделение детской реанимации, где и прошли два месяца его жизни. Несмотря на все старания врачей и две перенесённые операции, Коли не стало в декабре 2018 года.

«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына

«В октябре 2018 года я родила четвертого сына, мы назвали его Николаем, Николаем Николаевичем. А через два месяца и три дня его не стало, произошла остановка сердца. Знаете, кажется, что это может произойти с кем угодно, только не с тобой. Я, когда рожала первых трёх детей, видела разные ситуации. И как около кувезов в реанимации стоят мамы. Думала: боже, какой кошмар! И вдруг сама оказалась на их месте. В сериале «Конец невинности», который сейчас прошёл по Первому каналу, моя героиня потеряла ребёнка. Когда я снималась, не предполагала, что скоро это произойдёт и со мной. Смерть сына не могла меня не изменить. Горе - оно трезвит», - рассказала Наталия в интервью изданию «7 Дней».

«Кажется, что такое горе нельзя пережить, особенно матери. И я вам скажу честно, вот уже третий год Коли нет со мной, а я каждую минуту о нём думаю. Он всё время рядом, что бы я ни делала: готовлю ужин, иду на работу, веду машину, общаюсь с вами. Как это объяснить, я не знаю. Он для меня жив…»

«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына

За два месяца жизни малыша у актрисы не было даже возможности взять его на руки. «Всё это время малыш находился в кувезе. Я могла постоять рядом, посмотреть на него, погладить ручку. На руки взять я его не могла, он был весь в трубочках, датчиках, его же реанимировали, спасали. Два месяца и три дня мы к нему ходили, справили в больнице месяц, потом два месяца.
Обычно я выезжала к Коле в половине шестого утра, чтобы успеть до обхода врачей, потому что, когда идёт само лечение, в реанимации нельзя находиться ни маме, ни папе. 14 декабря я, как всегда, выехала рано утром, казалось, всё хорошо, уже наступило улучшение…На Третьем кольце я попала в пробку, хотя в это время никогда пробок не бывало. Добралась позже, чем обычно, припарковалась…Вошла в реанимационную, увидела медсестру, которая сворачивала провода от аппаратуры, кувеза с Коленькой не было. И первая мысль, которая пришла мне в голову: «Ему стало лучше, перевели в педиатрию». Но медсестра подняла глаза, и я увидела, что они полны слёз. Я не могла в это поверить. Задавала глупые вопросы, говорила, что хочу к нему. Я даже на руки его не успела взять, попрощаться с ним не успела из-за этой пробки…Мне принесли корвалол, стакан с водой, дали выпить.
Врач сказала: «Позвони всем родным, мужу». Я позвонила, а потом так же машинально пошла оформлять документы…Просто делала, что мне говорят».

«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына

Выкарабкаться из уныния и растерянности актрисе помогли не столько родные, сколько вера в Бога, к которому Наталия пришла через своё горе. «Конечно, меня очень поддержали муж, сестра, родители, дети. Сыновья сразу как-то очень повзрослели, сплотились. Но всё же я не знала, как дальше жить. Понимала, что у меня есть дети, за которых я отвечаю, семья, профессия, в конце концов. Но сама я бы не выкарабкалась. Только Вера в Бога, молитвы, храм помогли мне встать на ноги, продолжать быть мамой, нормальной женой, актрисой, вернуться в профессию, не сойти с ума…У каждого свой путь к Богу, вот у меня встреча с Ним произошла через моё горе, через потерю сына. Мне протянул руку помощи настоятель храма Антипы иерей Андрей Щенников. Он раньше был актёром, у Петра Фоменко учился, его жена, матушка Лена, тоже актриса, она училась на два курса младше меня. Сейчас у них шестеро детей. Они меня поддержали, нашли слова и объяснили мне, что со мной произошло…»

Наталия долго не могла рассказать знакомым о смерти сына и намеренно утаивала эту информацию. Поделиться своим горем с людьми ей посоветовал батюшка. «Я первое время умышленно не подходила к телефону и никому не рассказывала, что случилось. Близкие, конечно, знали, а остальные - нет. И однажды я поделилась этим с отцом Андреем. Он сказал: «Это неправильно. Как ты можешь обманывать людей? Они же тебя встречают, спрашивают, как малыш, где он…» И постепенно я стала людям рассказывать. Я хочу посоветовать всем женщинам, которые попали в такую ситуацию, не прятаться от людей. Что бы ни происходило: потеря родителей, мужа, детей - нельзя прятаться, нельзя скрывать, нельзя врать. Надо просто жить. Вот я сижу с вами, плачу, не держу себя в руках, потому что спокойно вспоминать невозможно. Но я рассказываю всё это для того, чтобы другие женщины, если с ними случилось что-то страшное, ни в коем случае не отчаивались. Если Господь меня оставил на земле, а сына забрал, что остается делать? Жить».

«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына

Актрисе очень помогла работа. «Погрузиться в работу оказалось очень важно. Мне позвонил мой театральный продюсер: «Наташ, выручай». 14 декабря не стало Коли, а 2 января нужно было сыграть спектакль. Комедию. Не знаю, стоит ли это рассказывать…У меня же тогда ещё ничего не зажило после экстренного кесарева сечения. На животе шов, всё болит, колет, ты в костюм-то толком влезть не можешь, потому что в форму ещё не пришла. Но мне было наплевать, главное, что работа меня отвлекала».

«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына

Неожиданное утешение и радость Наталия обрела в живописи. «Сын написал картину, я была очень рада. И сама решила тоже попробовать. Почему-то захотелось написать пионы в банке. Это произошло в мае 2019 года. У меня не было материалов, я всё просила у сына: холст, кисточку. Включила онлайн-урок, потому что ещё не умела даже кисточку держать. Я раньше рисовала карандашами, а тут ощутила такое счастье от того, что пишу! И я увидела, что получается, что пион реально похож на пион, банка на банку, и там даже вода видна. Видимо, способности во мне спали. Так вот, потом, когда началась пандемия, и мы с сыном прошли два курса карандаша и акварели, я уже и к маслу подступилась. Сейчас я занимаюсь с преподавателем, езжу к нему два раза в неделю, учусь. У меня такое чувство, что это не совсем моя способность…Может быть, это способность младшего сына, который не успел её реализовать? На меня это просто как потоком с неба льётся, я сажусь и пишу. Думаю, что Коля маленький с небес мне помогает. Не знаю, как это объяснить».

«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына
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«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына фотографии
«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына фотографии
«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына фотографии
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