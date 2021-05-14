Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Семён Слепаков ответил на обвинения в продажности и подтвердил слухи о разводе

14 мая
2021 год

Лайфстайл >>
14 мая 2021
В январе 2021 года Семён Слепаков навлёк на себя гнев оппозиционно-настроенных соотечественников а также нескольких сотен патологически озлобленных людей, опубликовав в своём Инстаграме частное мнение о протестующих либералах, написанное в стихотворной форме.
Артиста сразу же обвинили в продажности властям и госпропаганде, завалив угрозами в личных сообщениях. Слепаков вывесил на доску почёта скриншоты самых кровожадных угроз, поставил очередной диагноз обществу и не стал далее развивать эту дискуссию.
Однако спустя три с лишним месяца Семён разродился новой поэмой, на которую его вдохновили особенно абсурдные обвинения. В частности: “свидетельства” того, что за один "прогосударственный" пост в Инстаграме Семён получил 700 миллионов рублей от банка ВТБ. В своём поэтическом опровержении Слепаков признался, что больше не испытывает иллюзий по поводу переменчивой "зрительской любви", а заодно подтвердил слухи о разводе, ходившие с 2019 года.

Семён Слепаков ответил на обвинения в продажности и подтвердил слухи о разводе

Привет,
Я решил написать ответ
Всем, кто три месяца с**т мне в директ,
Всем, кто считает, что я - клеврет
Путина и Кремля.
Всем, кто нашёл на меня “компромат”,
Всем, для кого идеальный формат -
Лживая пакость. В стишке будет мат,
Не удивляйтесь, б**.

Вам так греет душу копаться в г**не,
Так радостно верить, что все, кто не
С вами - продались “гэбне”, что мне
Даже мешать вам жаль.
Но люди подумают - что за жесть?
Взятки, контракты, заряженный тесть?..
В общем, вопрос у меня к вам есть -
П****те не до х** ль?

Харэ!
Вместо мозга у вас пюре?
Скажите, вы что там совсем (тире)
Дебилы? Семьсот миллионов рэ
Мне отслюнявил банк ВТБ,
Сказав: “Хочешь стать прокремлевской Б. -
Хвали ВВП и слушай “Любэ”, -
От денег треснет е**о”?

На данную сумму много чего
Можно придумать, много кого
Задействовать…Что они там - того -
Пускаться в перерасход?
Их щедрость, конечно, не знает краёв,
Ресурс их финансовый нех**в,
Но, думаю, столько сам Соловьёв
Не получает в год.

Всё так,
Со мной заключил контракт
Столь ненавидимый вами банк
На ролик рекламный, и это - факт,
Был август - двадцатый год.
Но стих написал я в конце января -
То есть, бабло они втихаря,
Всевидящим оком в грядущее зря,
Мне выдали наперёд?

Предвидя и кому, и скорый приезд
С режимом борца из недружеских мест,
Кино про дворец, нашумевший арест,
И прочий январский хардкор,
И как результат - помутненье в толпе…
Там что, Нострадамус завелся в АП?
А может сработало НЛП?
Прям фильм! Берите попкорн!

Контракт, что нашли вы в сети Интернет,
Связан со мной, как с Минздравом - ми**т,
В нём даже моей фамилии нет,
Что не смутило вас.
А свой я подписывал лично, рукой,
И сумма была в нём слегка не такой,
С которою можно уйти на покой,
А меньше в десятки раз.

Я, безусловно, не идеал -
Могу перед теми, кто наворовал
Я выступить, их посетив ареал,
Средь нагло отгроханных дач.
Какой-нибудь сволочи руку подать,
И из любопытства с ним даже поддать,
Но чтобы вот так вот ж**у продать -
Это уже ту мач.

Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это я свет пролью -
Я в браке давно уж не состою,
Не буду вас утомлять
Деталями. Грустно, но - селяви -
Нас прошлой осенью развели,
И странно, что этого вы не нашли -
Расследователи, б****.

Так что про тестя - полнейшая хн*,
И будучи им, он не двигал меня,
А в прошлом году он им не был ни дня,
И этого делать не мог,
А что до машин моих - мощный, бл***, ход,
Но вот уж пошёл двенадцатый год,
Как я не жалуюсь на доход -
За всё уплачен налог.

Что ж - поздравляю вас горячо -
Не сходится в версии вашей ничё,
Это как ж***й назвать плечо -
Круглое, как-никак…
А “Стих про добро” я писал от души,
И думал - как чувствуешь, так и пиши,
Хотите - грызите меня как вши,
Но я почувствовал так.

Вы мне не попали ни в глаз, ни в бровь,
И даже почти не попортили кровь,
Я знал и раньше, что ваша любовь
Как двусторонний плед:
С одной стороны - уютная шерсть,
С другой - шипы и прочая жесть,
Теперь убедился, что так и есть -
Больше иллюзий нет.

Спасибо всем, кто меня поддержал,
И не втыкал в мою спину кинжал,
Когда “на Мальдивах я, падла, лежал”
И после, когда прилетел.
Не верьте в дешёвую эту брехню,
Я уважаю Вас и ценю -
По той же причине нет фоток ню.
Побольше Вам антител!
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мы не имеем право на своё мнение»: Данила Козловский о критике высказываний Слепакова

Семён Слепаков высмеял тщеславие Ксении Собчак
Поиск по меткам
деньгиполитикаразвод/расставаниесоцсети
персоны
Семён Слепаков

фотографии >>
Семён Слепаков ответил на обвинения в продажности и подтвердил слухи о разводе фотографии
Семён Слепаков ответил на обвинения в продажности и подтвердил слухи о разводе фотографии
Семён Слепаков ответил на обвинения в продажности и подтвердил слухи о разводе фотографии
Семён Слепаков ответил на обвинения в продажности и подтвердил слухи о разводе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Кира Крейлис-Петрова
13 мая ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова.
Владимир Редькин
12 мая ушёл из жизни оперный певец Владимир Редькин.
Людмила Мамыкина
12 мая ушла из жизни актриса Людмила Мамыкина.
Игорь Крикунов
11 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Игорь Крикунов.
Владимир Ефимов
10 мая ушёл из жизни актёр Владимир Ефимов.
Вадим Алисов
9 мая ушёл из жизни кинооператор Вадим Алисов.

День рождения >>

Степан Балакшин
Людмила Касаткина
Елена Морозова
Ирина Мурзаева
Идрис Ногайбаев
Евгения Сабельникова
Светлана Светличная
Владимир Трошин
Роман Фомин
Арлетти
Мирей Дарк
Джозеф Коттен
Джеймс Мэйсон
Чазз Палминтери
Сэм Траммелл
Ян Фрыч
все родившиеся 15 мая >>

Афиша кино >>

Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Бокс
драма, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Кролик Питер 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, Великобритания, Индия, Канада, США, 2020
Замыкание
психологический триллер
Россия, 2021
Медвежонок Бамси и дочь волшебницы
детский фильм, комедия, приключения
Швеция, 2016
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен