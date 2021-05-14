Семён Слепаков ответил на обвинения в продажности и подтвердил слухи о разводе

В январе 2021 года Семён Слепаков
навлёк на себя гнев оппозиционно-настроенных соотечественников
а также нескольких сотен патологически озлобленных людей
, опубликовав в своём Инстаграме частное мнение о протестующих либералах, написанное в стихотворной форме
.
Артиста сразу же обвинили в продажности властям и госпропаганде, завалив угрозами в личных сообщениях. Слепаков вывесил на доску почёта скриншоты самых кровожадных угроз, поставил очередной диагноз обществу
и не стал далее развивать эту дискуссию.
Однако спустя три с лишним месяца Семён разродился новой поэмой
, на которую его вдохновили особенно абсурдные обвинения. В частности: “свидетельства” того, что за один "прогосударственный" пост в Инстаграме Семён получил 700 миллионов рублей от банка ВТБ. В своём поэтическом опровержении Слепаков признался, что больше не испытывает иллюзий по поводу переменчивой "зрительской любви", а заодно подтвердил слухи о разводе, ходившие с 2019 года.
Привет,
Я решил написать ответ
Всем, кто три месяца с**т мне в директ,
Всем, кто считает, что я - клеврет
Путина и Кремля.
Всем, кто нашёл на меня “компромат”,
Всем, для кого идеальный формат -
Лживая пакость. В стишке будет мат,
Не удивляйтесь, б**.
Вам так греет душу копаться в г**не,
Так радостно верить, что все, кто не
С вами - продались “гэбне”, что мне
Даже мешать вам жаль.
Но люди подумают - что за жесть?
Взятки, контракты, заряженный тесть?..
В общем, вопрос у меня к вам есть -
П****те не до х** ль?
Харэ!
Вместо мозга у вас пюре?
Скажите, вы что там совсем (тире)
Дебилы? Семьсот миллионов рэ
Мне отслюнявил банк ВТБ,
Сказав: “Хочешь стать прокремлевской Б. -
Хвали ВВП и слушай “Любэ”, -
От денег треснет е**о”?
На данную сумму много чего
Можно придумать, много кого
Задействовать…Что они там - того -
Пускаться в перерасход?
Их щедрость, конечно, не знает краёв,
Ресурс их финансовый нех**в,
Но, думаю, столько сам Соловьёв
Не получает в год.
Всё так,
Со мной заключил контракт
Столь ненавидимый вами банк
На ролик рекламный, и это - факт,
Был август - двадцатый год.
Но стих написал я в конце января -
То есть, бабло они втихаря,
Всевидящим оком в грядущее зря,
Мне выдали наперёд?
Предвидя и кому, и скорый приезд
С режимом борца из недружеских мест,
Кино про дворец, нашумевший арест,
И прочий январский хардкор,
И как результат - помутненье в толпе…
Там что, Нострадамус завелся в АП?
А может сработало НЛП?
Прям фильм! Берите попкорн!
Контракт, что нашли вы в сети Интернет,
Связан со мной, как с Минздравом - ми**т,
В нём даже моей фамилии нет,
Что не смутило вас.
А свой я подписывал лично, рукой,
И сумма была в нём слегка не такой,
С которою можно уйти на покой,
А меньше в десятки раз.
Я, безусловно, не идеал -
Могу перед теми, кто наворовал
Я выступить, их посетив ареал,
Средь нагло отгроханных дач.
Какой-нибудь сволочи руку подать,
И из любопытства с ним даже поддать,
Но чтобы вот так вот ж**у продать -
Это уже ту мач.
Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это я свет пролью -
Я в браке давно уж не состою,
Не буду вас утомлять
Деталями. Грустно, но - селяви -
Нас прошлой осенью развели,
И странно, что этого вы не нашли -
Расследователи, б****.
Так что про тестя - полнейшая хн*,
И будучи им, он не двигал меня,
А в прошлом году он им не был ни дня,
И этого делать не мог,
А что до машин моих - мощный, бл***, ход,
Но вот уж пошёл двенадцатый год,
Как я не жалуюсь на доход -
За всё уплачен налог.
Что ж - поздравляю вас горячо -
Не сходится в версии вашей ничё,
Это как ж***й назвать плечо -
Круглое, как-никак…
А “Стих про добро” я писал от души,
И думал - как чувствуешь, так и пиши,
Хотите - грызите меня как вши,
Но я почувствовал так.
Вы мне не попали ни в глаз, ни в бровь,
И даже почти не попортили кровь,
Я знал и раньше, что ваша любовь
Как двусторонний плед:
С одной стороны - уютная шерсть,
С другой - шипы и прочая жесть,
Теперь убедился, что так и есть -
Больше иллюзий нет.
Спасибо всем, кто меня поддержал,
И не втыкал в мою спину кинжал,
Когда “на Мальдивах я, падла, лежал”
И после, когда прилетел.
Не верьте в дешёвую эту брехню,
Я уважаю Вас и ценю -
По той же причине нет фоток ню.
Побольше Вам антител!
обсуждение >>