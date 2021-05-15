Владимир Машков подал заявку на участие в выборах в Госдуму

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Опубликованы сцены с Михаилом Ефремовым в несыгранной роли из сериала «Вампиры средней полосы»

Семён Слепаков ответил на обвинения в продажности и подтвердил слухи о разводе

13 мая

«Я не знала, как дальше жить»: Наталия Антонова рассказала, что помогло ей пережить кончину сына

Актриса долго не могла рассказать знакомым о своей трагедии