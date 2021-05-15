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Владимир Машков подал заявку на участие в выборах в Госдуму

15 мая
2021 год

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15 мая 2021
57-летний Владимир Машков зарегистрировался для участия в праймериз (внутрипартийные выборы по отбору кандидатов в депутаты Госдумы - прим. ред.) «Единой России» по Москве. Несмотря на то, что имя художественного руководителя «Театра Олега Табакова» значится в списке участников предварительного голосования, в Госдуму Машков, скорее всего, не пойдет - об этом изданию РБК сообщили «источник в партии власти и собеседник, близкий к мэрии Москвы». Согласно источникам РБК, участие актёра в выборах нужно «для раскрутки» предварительного голосования. Также собеседники издания утверждают, что Машкова не включат в первую тройку списка «Единой России» по Москве. На сегодняшний день тройку представляют мэр Москвы Сергей Собянин, главврач московской городской клинический больницы № 52 Марьяна Лысенко и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Владимир Машков подал заявку на участие в выборах в Госдуму

По словам одного из собеседников, Машкову предлагали реальное, а не формальное участие в выборах, но актёр отказался. В итоге на выборы по 197-му одномандатному округу (Кунцево) идёт муж и соведущий Ольги Скобеевой в программе «60 минут» Евгений Попов.

Машков никаких комментариев по поводу этой новости пока не даёт. В 2011 году актёр уже участвовал в думских выборах от «Единой России» и вошёл в первую тройку списка партии по Кемеровской области. Но после кампании отказался от мандата, сославшись на занятость в творческой сфере.
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Владимир Машков подал заявку на участие в выборах в Госдуму фотографии
Владимир Машков подал заявку на участие в выборах в Госдуму фотографии
Владимир Машков подал заявку на участие в выборах в Госдуму фотографии
Владимир Машков подал заявку на участие в выборах в Госдуму фотографии
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