Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше

фото: Фёдор Рощин, Егор Губарев, Валентина Ляпина и Егор Абрамов
фото: Егор Губарев и Валентина Ляпина
фото: Mujuice
Также в рамках премьеры состоялась дискуссия, во время которой создатели сериала рассказали о различиях первого и второго сезонов. Действие второго сезона происходит в 1994 году - став на год старше, главные герои сталкиваются с проблемами переходного возраста со всеми его желаниями и запретами. В то время как соперничество банд кавказцев и афганцев в Туле никуда не исчезает. А главное - Алик чудом остаётся в живых.
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