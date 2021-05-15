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Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше

15 мая
2021 год

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15 мая 2021
13 мая в Москве прошла премьера второго сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», который, по словам создателей, стал серьёзнее и драматичнее первого. Первые две серии сезона зрителям представили авторы сериала Александр Белов и Пётр Внуков, режиссёр Антон Фёдоров и актёры Егор Губарев, Фёдор Рощин, Егор Абрамов и Валентина Ляпина.

Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше
фото: Фёдор Рощин, Егор Губарев, Валентина Ляпина и Егор Абрамов

Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше
фото: Егор Губарев и Валентина Ляпина

Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше
фото: Mujuice

Также в рамках премьеры состоялась дискуссия, во время которой создатели сериала рассказали о различиях первого и второго сезонов. Действие второго сезона происходит в 1994 году - став на год старше, главные герои сталкиваются с проблемами переходного возраста со всеми его желаниями и запретами. В то время как соперничество банд кавказцев и афганцев в Туле никуда не исчезает. А главное - Алик чудом остаётся в живых.

Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше
фото: Создатели сериала

Смотрите второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с 24 мая на канале ТНТ.
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Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше фотографии
Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше фотографии
Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше фотографии
Мир! Дружба! Жвачка!- 2: Дети стали старше фотографии
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