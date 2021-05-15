Опубликованы сцены с Михаилом Ефремовым в несыгранной роли из сериала «Вампиры средней полосы»

6 мая в онлайн-кинотеатре START
состоялся финал сезона сериала «Вампиры средней полосы»
, одну из главных ролей в котором сыграл Юрий Стоянов
. Актёр стал безусловной удачей сериала, однако путь Стоянова к творческому ренессансу оказался замысловат и пролегал через трагические события. Из-за производственных проволочек актёру пришлось отдать роль
старейшего вампира из Смоленска Святослава Вернидубовича Михаилу Ефремову
. А через полгода Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом
, и роль снова вернулась к Стоянову
.
«История-то, на самом деле, грустная у этой роли. Я был утверждён. Я снялся в пилоте. Я получил даже приз за лучшую мужскую роль на фестивале пилотов в 2018 году. А потом какие-то трудности, какие-то пертрубации, я не знаю, в чём там дело… Пропал сериал. Ну я же не могу ждать годами, когда «Вампиры» постучат в мою дверь. Я начал сниматься в очень большом и важном для меня проекте, и тогда раздался звонок, что надо продолжать. И всё, это было нереально! И тогда меня спросили, кого бы я мог посоветовать. Я посоветовал двух артистов - Рому Мадянова и Мишу Ефремова. Оба потрясающие артисты. Утвердили Мишу. Ему очень нравилось, он рассказывал, как идут съёмки, благодарил меня. А я был счастлив, что посоветовал роскошного артиста. А потом пандемия - они не остановились. А потом случилась вся эта трагедия с Мишей. И тогда они обратились ко мне»
, - рассказывает Юрий Стоянов.
В качестве послесловия к первому сезону «Вампиров средней полосы» на сервисе START появился фильм о фильме
. В 30-минутной документальной серии можно будет увидеть уникальные кадры с участием Михаила Ефремова и сравнить их с тем, что получилось в итоге.
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