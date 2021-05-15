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Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой

15 мая
2021 год

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15 мая 2021
13 мая в прокат вышел новый фильм Александра Молочникова «Скажи ей» - драма о максимально неэкологичном разводе и «делёжке» ребёнка со Светланой Ходченковой и Артёмом Быстровом в главных ролях. Премьера фильма прошла в рамках фестиваля «Кинотавр» в 2020 году - тогда же Александр Молочников и Екатерина Варнава обнародовали свои отношения, выйдя на красную дорожку вместе. О знакомстве с Екатериной Молочников рассказал в интервью Ксении Собчак.

Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой

«Мы познакомились благодаря твоему суженому-ряженому (Константину Богомолову, мужу Ксении Собчак - прим. ред.). Вообще, благодаря ему случилось два судьбоносных события в моей жизни: он меня привел в МХТ и Катю посоветовал в «Бульбу» (спектакль Молочникова «Бульба. Пир» - прим. ред.). Но я ее не взял. Я просто понял, что спектакль сросся, и это какая-то погоня за зрителем на Яузе, если говорить честно: типа мы возьмем Варнаву, значит она напишет в Инстаграм... Мы поговорили, я сказал: "Вы мне очень нравитесь, я видел вас в клипе Киркорова»... Кстати, вот честно, я ни разу не смотрел ни одного выпуска Comedy Woman, правда. Я не знал, кто она, мне показали клип Киркорова, она впечатлила меня своей смелостью.

Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой

Потом начался карантин, я пошел на "Танцы со звездами", где она тоже была. И там она порвала сухожилие, и это было как-то ужасно романтично, я водил её по "Мосфильму", ухаживал. Всё как бы было сделано для того, чтобы что-то началось. У нас быстро всё началось. Мы быстро поняли, почувствовали (и это было очень странно, мы, мне кажется, очень разные внешне люди), что мы знакомы кучу лет. Было просто и легко. Я думаю, это любовь. Катя - это такой человек... я не знаю такого другого в нашей сфере. Ей вообще не присущ эгоизм - я это увидел не только в отношениях со мной. И при том, что она очень успешна, она как будто бы совершенно не живёт ради этого успеха. Меня вот это просто покорило!»

В ютюб-шоу «Попутчики» Молочников признался, что отношения с Варнавой помогли ему избавиться от некоторых раздражающих качеств. А также намекнул, что находится в самой романтичной стадии влюблённости, когда кажется, что любовь до гроба существует.

«Любые изменения с человеком происходят тогда, когда он к этому предрасположен. Меня какие-то вещи во мне раздражали. И до того, как мы встретились, у меня открылись глаза на какие-то качества во мне, которые мне хотелось побороть. И как-то наше с ней общение помогло это сделать».

Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой

«Я верю в любовь длинною в жизнь. Надеюсь. Как веришь в Деда Мороза. То, что его точно нет, ты не знаешь, пока в него веришь. Я сейчас вот в той стадии, когда я не знаю, но верю, что есть».

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Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой фотографии
Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой фотографии
Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой фотографии
Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой фотографии
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