Дарья Мельникова, Варвара Шмыкова и Ян Гэ примерили образы героев Поттерианы

В начале мая в московском метрополитене на станции «Деловой центр» прошла арт-инсталляция, посвящённая тематической коллекции «Гарри Поттер» ювелирного бренда Pandora.
На инсталляции были представлены «оживающие» фотографии, на которых звёзды российского шоу-бизнеса и машинисты метро предстали в образе героев Поттерианы. В проекте, съёмки которого проходили ночью на станции «Маяковская», приняли участие актрисы Варвара Шмыкова, Ян Гэ, Дарья Мельникова, модель и актриса Снежана Самохина, актриса дубляжа Дарья Блохина, видеоблогер Катя Клэп, а также машинистки метро Ольга Бурылева и Яна Шарова. Роль Гарри Поттера досталась дизайнеру Роману Уварову, который также выступил креативным директором проекта.
фото: Актриса Дарья Мельникова в образе Рона Уизли
фото: Актриса Варвара Шмыкова в образе Гермионы Грейнджер
фото: Актриса Ян Гэ в образе Чжоу Чанг
фото: Дизайнер Роман Уваров в образе Гарри Поттера
фото: Актриса дубляжа Дарья Блохина в образе Беллатрисы Лестрейндж
фото: Модель и актриса Снежана Самохина в образе Драко Малфоя
фото: Видеоблогер Катя Клэп в образе Плаксы Миртл
фото: Машинистка Ольга Бурылёва в образе ученицы Хогвартса
фото: Машинистка Яна Шарова в образе Полумны Лавгуд
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