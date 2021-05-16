Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж

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Коллаборация Pandora и Московского метрополитена

Дарья Мельникова, Варвара Шмыкова и Ян Гэ примерили образы героев Поттерианы

15 мая

Александр Молочников рассказал, как ему помогли отношения с Екатериной Варнавой

29-летний режиссёр находится всё ещё в стадии романтической любви