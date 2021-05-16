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Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж

16 мая
2021 год

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16 мая 2021
Для большого количества людей весенне-летний карантин 2020 года не прошёл даром. Кто-то понял, что всё-таки пришло время развестись, кто-то, напротив, решил воспользоваться паузой, чтобы продолжиться в вечности, а кто-то открыл в себе дремлющие таланты. Звезда фильмов «Шаг вперёд» и «Супер Майк!» Ченнинг Татум, например, обнаружил в себе внутреннего ребёнка и дар писателя детской литературы. Чтобы как-то скоротать время на карантине, Татум написал книгу для своей дочери Эверли. И уже в августе 2020 года актёр анонсировал в своём Инстаграме новость о публикации книги.

Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж

«Ребята, не знаю, как вы, а со мной случилось странное на карантине. Всё кончилось тем, что я заперся в комнате моей 7-летней дочери, где нашёл своего внутреннего ребёнка. И вот что я создал для моей малышки. Из того, что, я полагаю, является маленькой девочкой во мне. Спасибо, что читаете».

Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж

Иллюстрированная книга «Единственная и неповторимая Спаркелла» рассказывает историю маленькой девочки Эллы, которая готовится впервые пойти в школу. Как и многие незашоренные семилетки, Элла любит всё яркое, переливающееся и блестящее, и выглядит соответствующим образом. Однако злобные закомплексованные однокашники высмеивают наряд Эллы, чем глубоко ранят её чувства и подавляют её индивидуальность. Не желая более становиться посмешищем, Элла решает не выделяться из толпы и сменить образ на более «приемлемый» и соответствующий чужим ожиданиям. Однако любящий папка не даёт ей совершить эту чудовищную ошибку.

Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж
фото: Ченнинг и Эверли

На создание этой истории Татума вдохновило наблюдение за 7-летней дочерью Эверли, которая тоже любит принарядиться. Книга вышла в продажу 4 мая, и молниеносно стала бестселлером в разделе “Детская литература” по версии издания The New York Times. К сказке прилагается блестящая юбка, пушистое боа и ободок для волос - чтобы маленький читатель смог примерить образ главной героини.

Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж
фото: Эверли

«Что-что?! Моя книжка в топе бестселлеров The New York Times! Я буквально потерял дар речи сейчас. Десятилетний я никогда бы в это не поверил. Спасибо!», - написал Татум в своём Инстаграме.
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Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж фотографии
Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж фотографии
Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж фотографии
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