Ченнинг Татум написал детскую книгу, которая стала хитом продаж

«Ребята, не знаю, как вы, а со мной случилось странное на карантине. Всё кончилось тем, что я заперся в комнате моей 7-летней дочери, где нашёл своего внутреннего ребёнка. И вот что я создал для моей малышки. Из того, что, я полагаю, является маленькой девочкой во мне. Спасибо, что читаете».
Иллюстрированная книга «Единственная и неповторимая Спаркелла» рассказывает историю маленькой девочки Эллы, которая готовится впервые пойти в школу. Как и многие незашоренные семилетки, Элла любит всё яркое, переливающееся и блестящее, и выглядит соответствующим образом. Однако злобные закомплексованные однокашники высмеивают наряд Эллы, чем глубоко ранят её чувства и подавляют её индивидуальность. Не желая более становиться посмешищем, Элла решает не выделяться из толпы и сменить образ на более «приемлемый» и соответствующий чужим ожиданиям. Однако любящий папка не даёт ей совершить эту чудовищную ошибку.
фото: Ченнинг и Эверли
На создание этой истории Татума вдохновило наблюдение за 7-летней дочерью Эверли, которая тоже любит принарядиться. Книга вышла в продажу 4 мая, и молниеносно стала бестселлером в разделе “Детская литература” по версии издания The New York Times. К сказке прилагается блестящая юбка, пушистое боа и ободок для волос - чтобы маленький читатель смог примерить образ главной героини.
фото: Эверли
«Что-что?! Моя книжка в топе бестселлеров The New York Times! Я буквально потерял дар речи сейчас. Десятилетний я никогда бы в это не поверил. Спасибо!», - написал Татум в своём Инстаграме.
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