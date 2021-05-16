Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем

16 мая
2021 год

Лайфстайл >>
16 мая 2021
29-летняя звезда прошлогоднего хита «Чики» Варвара Шмыкова в последнее время регулярно подпитывает почву для слухов о своём разводе с кинооператором Евгением Козловым.

СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем
фото: Варвара Шмыкова с семьёй

СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем
фото: Варвара Шмыкова с семьёй

Актриса всё чаще проводит время с диджеем Даней Радловым и, презрев всякую конспирацию, выкладывает фотографические свидетельства приятно проведенного времени в Инстаграме. Варвара и Даня посещают художественные выставки, вечеринки в московских барах, а недавно актриса и диджей в обнимку позировали перед фотографами на премьере фильма «Скажи ей». В пользу слуха о разводе с Евгением Козловым также говорит верная примета 21 века - Шмыкова не выкладывала фотографии с мужем в соцсетях аж с февраля 2021 года. Наряду с тщательно задокументированным досугом в обществе Радлова - верный признак разлада в семье.

СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем
фото: Варвара и Даня

О новом предполагаемом алмазе сердца и бриллианте души актрисы известно немного - диджей, куратор детского лагеря Kamchatka camp, хороший человек.

СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем
фото: Варвара и Даня

СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем
фото: Варвара и Даня

В браке с Евгением Козловым актриса прожила пять лет, родив от него сына Корнея. Однако знакомство пары состоялось раньше - в 2011 году. В интервью актриса признавалась, что инициатива в начале отношений с Евгением полностью исходила от неё.

СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дарья Мельникова, Варвара Шмыкова и Ян Гэ примерили образы героев Поттерианы
Поиск по меткам
любовьразвод/расставание
персоны
Варвара Шмыкова
фильмы
Скажи ейЧики

фотографии >>
СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем фотографии
СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем фотографии
СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем фотографии
СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Баходыр Юлдашев
16 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Баходыр Юлдашев.
Кира Крейлис-Петрова
13 мая ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова.

День рождения >>

Игорь Антонов
Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Наталья Колдашёва
Владимир Лелётко
Наталья Смирнова
Игорь Чигасов
Пирс Броснан
Магда Гусман
Джозеф Морган
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Генри Фонда
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен