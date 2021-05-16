СМИ: Варвара Шмыкова развелась с мужем

29-летняя звезда прошлогоднего хита «Чики»Варвара Шмыкова в последнее время регулярно подпитывает почву для слухов о своём разводе с кинооператором Евгением Козловым.
фото: Варвара Шмыкова с семьёй
фото: Варвара Шмыкова с семьёй
Актриса всё чаще проводит время с диджеем Даней Радловым и, презрев всякую конспирацию, выкладывает фотографические свидетельства приятно проведенного времени в Инстаграме. Варвара и Даня посещают художественные выставки, вечеринки в московских барах, а недавно актриса и диджей в обнимку позировали перед фотографами на премьере фильма«Скажи ей». В пользу слуха о разводе с Евгением Козловым также говорит верная примета 21 века - Шмыкова не выкладывала фотографии с мужем в соцсетях аж с февраля 2021 года. Наряду с тщательно задокументированным досугом в обществе Радлова - верный признак разлада в семье.
фото: Варвара и Даня
О новом предполагаемом алмазе сердца и бриллианте души актрисы известно немного - диджей, куратор детского лагеря Kamchatka camp, хороший человек.
фото: Варвара и Даня
фото: Варвара и Даня
В браке с Евгением Козловым актриса прожила пять лет, родив от него сына Корнея. Однако знакомство пары состоялось раньше - в 2011 году. В интервью актриса признавалась, что инициатива в начале отношений с Евгением полностью исходила от неё.
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