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Больная раком Шэннен Доэрти возвращается к работе в кино

17 мая
2021 год

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17 мая 2021
В феврале прошлого года 50-летняя актриса Шэннен Доэрти призналась, что у нее снова обнаружили рак молочной железы. Впервые онкологию у нее диагностировали в 2015 году. Тогда актриса прошла длительный курс терапии, и в 2017-м году сообщила о ремиссии. В одном из интервью Шэннен призналась, что ее диагноз помог ей стать лучше в профессиональном плане.

Больная раком Шэннен Доэрти возвращается к работе в кино

«Рак помог мне понять себя, наладить внутренние процессы. Определенно, болезнь сделала меня более восприимчивой, научила уделять внимание действительно важным вещам. После такого начинаешь ценить мелочи, которые делают обычный день хорошим, а из таких дней в итоге складывается отличный год. Это именно то, что нужно хорошему актеру, чтобы быть убедительным на экране», - рассказала Доэрти.

Больная раком Шэннен Доэрти возвращается к работе в кино

Однако, как оказалось, болезнь не отступила. В 2020-м году в жизни актрисы начался новый этап борьбы. Врачи диагностировали у нее 4-ю стадию рака груди. По словам Шэннен, пережить это снова ей помогли близкие люди - муж, подруга Анна-Мария Кортрайт и известный фитнес-тренер Кира Стокс. И вот, спустя год множественных курсов химио- и радиотерапии, актриса возвращается на экраны. Доэрти опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте фото со съемок нового проекта. Ее партнером на съемочной площадке стал Брюс Уиллис.

Больная раком Шэннен Доэрти возвращается к работе в кино

«Чертовски хороший день на работе», – подписала снимок актриса.

На фото изображен экран режиссера Джеймса Каллена Брэссака, а на дисплее - один из первых кадров нового фильма «Крепость». Эта картина станет первой в фильмографии Шеннон с 2019 года.

Фильм «Крепость» повествует о спасении дома престарелых. Главный герой Роберт уходит на пенсию и переезжает жить в комфортабельный дом престарелых для бывших сотрудников спецслужб. Однако там его находит преступник Балзари, который хочет свести с ним старые счеты. Он берет всех жильцов дома в заложники. В свою очередь, Роберту приходится вспомнить боевое прошлое, чтобы всех спасти.
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Больная раком Шэннен Доэрти возвращается к работе в кино фотографии
Больная раком Шэннен Доэрти возвращается к работе в кино фотографии
Больная раком Шэннен Доэрти возвращается к работе в кино фотографии
Больная раком Шэннен Доэрти возвращается к работе в кино фотографии
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