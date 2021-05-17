Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь

17 мая
2021 год

Лайфстайл >>
17 мая 2021
Иван Охлобыстин поделился с подписчиками прекрасной новостью. Его 24-летняя дочь Анфиса вышла замуж. Актёр опубликовал целую серию фото и видео со свадебного торжества. Одним из самых трогательных стал снимок с его женой Оксаной.

Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь

«Дело в шляпе, любовь моя! Первый пошел!», - подписал фотографию Охлобыстин.

Избранником Анфисы стал молодой человек по имени Дмитрий. Влюбленные расписались во дворце бракосочетания и в этот же день обвенчались в церкви.

Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь


«Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму», – подписал актер одну из видеозаписей.

А ведь еще полтора года назад Иван Охлобыстин хотел выдать Анфису замуж за Бориса Корчевникова. Тогда актер пришел к нему на передачу в сопровождении старшей дочери и заявил: «Никто не хочет сниматься в передачах, ни дети, ни жена. Ни деньгами не зазовешь, ни славой. А я Анфисе сказал, что, может, жених будет. И только так уговорил. Она пришла только из-за тебя. Ты работящий, проверенный человек уже, короче, засылай сватов, там разберемся уже».

Корчевников в ответ пообещал воспользоваться давним приглашением и прийти в гости к актеру. На что Охлобыстин ответил: «Приходи. У меня невеста на выданье. Всё умеет, всё делает. Тебе, правда, придется от одной работы отказаться. Возьмём работу пожирнее, с молодой женой тебе на двух работах никак нельзя. Потому что она скучать будет, а она любит скалолазание, путешествие, она мир любит посмотреть, покушать не против, выпить может, от хулиганов защитит. И всегда оптимизм, всегда пламенный мотор - это вообще свойственно нам. Вот мы с Оксаной решили, что мы умрём в один день от одной гранаты. Мы вам на свадьбу подарим гранату. Главное, что мы за счёт телевидения свадьбу должны справить. Что свои деньги тратить? Детей много».

О том, что старшая из дочерей Охлобыстина собирается замуж, стало известно в начале мая. Об этом сам актер рассказал в одном из интервью.

Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь

«Парень у нее очень хороший, из Рязани. После свадьбы они будут жить там. Анфиса занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. Она с большим удовольствием, как ребенок, знакомится с мастерами, с краснодеревщиками, очень легко находит контакт с деревенскими жителями. В провинции ей хорошо и комфортно».

Кстати, свадебный букет поймала Евдокия - вторая по старшинству дочь Охлобыстина. Должно быть, и вторая свадьба не за горами.

Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь
фото: Иван Охлобыстин с детьми - Евдокией и Василием

Всего у Оксаны и Ивана Охлобыстиных шестеро детей: 24-летняя Анфиса, 23-летняя Евдокия, 21-летняя Варвара, 20-летний Василий, 19-летний Иоанн и 15-летний Савва. Супруги женаты уже более 25 лет. У Ивана Охлобыстина еще более 50 крёстных детей, в том числе актер Артур Смольянинов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мы вам на свадьбу подарим гранату»: Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову в жёны свою старшую дочь
Поиск по меткам
любовьсемья
персоны
Оксана АрбузоваБорис КорчевниковИван ОхлобыстинАртур Смольянинов

фотографии >>
Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь фотографии
Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь фотографии
Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь фотографии
Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Баходыр Юлдашев
16 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Баходыр Юлдашев.
Кира Крейлис-Петрова
13 мая ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Виктор Кривонос
Александр Леньков
Елизавета Никищихина
Денис Парамонов
Софья Пилявская
Екатерина Редникова
Жан Габен
Грэйс Забриски
Альфредо Майо
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Деннис Хоппер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен