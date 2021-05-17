Иван Охлобыстин выдал замуж старшую дочь

Иван Охлобыстин поделился с подписчиками прекрасной новостью. Его 24-летняя дочь Анфиса вышла замуж. Актёр опубликовал целую серию фото и видео со свадебного торжества. Одним из самых трогательных стал снимок с его женой Оксаной.
«Дело в шляпе, любовь моя! Первый пошел!», - подписал фотографию Охлобыстин.
Избранником Анфисы стал молодой человек по имени Дмитрий. Влюбленные расписались во дворце бракосочетания и в этот же день обвенчались в церкви.
«Утро началось необычно. Анфиса в этот день выходила замуж за Диму», – подписал актер одну из видеозаписей.
А ведь еще полтора года назад Иван Охлобыстин хотел выдать Анфису замуж за Бориса Корчевникова. Тогда актер пришел к нему на передачу в сопровождении старшей дочери и заявил: «Никто не хочет сниматься в передачах, ни дети, ни жена. Ни деньгами не зазовешь, ни славой. А я Анфисе сказал, что, может, жених будет. И только так уговорил. Она пришла только из-за тебя. Ты работящий, проверенный человек уже, короче, засылай сватов, там разберемся уже».
Корчевников в ответ пообещал воспользоваться давним приглашением и прийти в гости к актеру. На что Охлобыстин ответил: «Приходи. У меня невеста на выданье. Всё умеет, всё делает. Тебе, правда, придется от одной работы отказаться. Возьмём работу пожирнее, с молодой женой тебе на двух работах никак нельзя. Потому что она скучать будет, а она любит скалолазание, путешествие, она мир любит посмотреть, покушать не против, выпить может, от хулиганов защитит. И всегда оптимизм, всегда пламенный мотор - это вообще свойственно нам. Вот мы с Оксаной решили, что мы умрём в один день от одной гранаты. Мы вам на свадьбу подарим гранату. Главное, что мы за счёт телевидения свадьбу должны справить. Что свои деньги тратить? Детей много».
О том, что старшая из дочерей Охлобыстина собирается замуж, стало известно в начале мая. Об этом сам актер рассказал в одном из интервью.
«Парень у нее очень хороший, из Рязани. После свадьбы они будут жить там. Анфиса занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани. Ей нравится работать с людьми. Она с большим удовольствием, как ребенок, знакомится с мастерами, с краснодеревщиками, очень легко находит контакт с деревенскими жителями. В провинции ей хорошо и комфортно».
Кстати, свадебный букет поймала Евдокия - вторая по старшинству дочь Охлобыстина. Должно быть, и вторая свадьба не за горами.
фото: Иван Охлобыстин с детьми - Евдокией и Василием
Всего у Оксаны и Ивана Охлобыстиных шестеро детей: 24-летняя Анфиса, 23-летняя Евдокия, 21-летняя Варвара, 20-летний Василий, 19-летний Иоанн и 15-летний Савва. Супруги женаты уже более 25 лет. У Ивана Охлобыстина еще более 50 крёстных детей, в том числе актер Артур Смольянинов.
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