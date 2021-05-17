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Познер и Ургант снимут документальный фильм о России

17 мая
2021 год

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17 мая 2021
«Путешествия Познера и Урганта» продолжаются. Об этом 87-летний Владимир Познер объявил на своем сайте. За время существования проекта он вместе с Иваном Ургантом снял 11 документальных фильмов о разных странах мира. На этот раз они взялись за Россию. Начало над новым документальным циклом уже анонсировал Первый канал.

Познер и Ургант снимут документальный фильм о России

Владимир Владимирович отметил, что телезрители давно просили их сфокусировать внимание на нашей стране.

«Уж очень велика страна, уж очень сложно», - говорил Познер. Однако недавно он и его коллеги пересмотрели свои взгляды.

«Не так давно наша группа сидела и размышляла над тем, что будем дальше снимать? Кто-то предложил Турцию, кто-то Индию, и вдруг Иван Ургант предложил: «А почему бы нам не поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью?». И мы все подумали: «И в самом деле, почему не сделать это», - рассказал Владимир Познер.

Уже в июле этого года вся съемочная группа проекта отправится на теплоходе по Волге, останавливаясь в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.

Владимир Владимирович публично обратился на своем сайте к жителям этих городов с просьбой помочь ему найти интересных героев для сюжетов.

Познер и Ургант снимут документальный фильм о России

«Помогите нам в поисках будущих героев нашего фильма. Направьте свои письма по адресу: pozneronline2021@gmail.com». Успех фильма в немалой степени зависит от вас. Я на вас рассчитываю», - написал Познер.
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Познер и Ургант снимут документальный фильм о России фотографии
Познер и Ургант снимут документальный фильм о России фотографии
Познер и Ургант снимут документальный фильм о России фотографии
Познер и Ургант снимут документальный фильм о России фотографии
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