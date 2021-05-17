Познер и Ургант снимут документальный фильм о России

«Путешествия Познера и Урганта» продолжаются. Об этом 87-летний Владимир Познер
объявил на своем сайте. За время существования проекта он вместе с Иваном Ургантом
снял 11 документальных фильмов о разных странах мира. На этот раз они взялись за Россию. Начало над новым документальным циклом уже анонсировал Первый канал.
Владимир Владимирович отметил, что телезрители давно просили их сфокусировать внимание на нашей стране.
«Уж очень велика страна, уж очень сложно»
, - говорил Познер. Однако недавно он и его коллеги пересмотрели свои взгляды.
«Не так давно наша группа сидела и размышляла над тем, что будем дальше снимать? Кто-то предложил Турцию, кто-то Индию, и вдруг Иван Ургант предложил: «А почему бы нам не поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью?». И мы все подумали: «И в самом деле, почему не сделать это»
, - рассказал Владимир Познер.
Уже в июле этого года вся съемочная группа проекта отправится на теплоходе по Волге, останавливаясь в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.
Владимир Владимирович публично обратился на своем сайте к жителям этих городов с просьбой помочь ему найти интересных героев для сюжетов.
«Помогите нам в поисках будущих героев нашего фильма. Направьте свои письма по адресу: pozneronline2021@gmail.com». Успех фильма в немалой степени зависит от вас. Я на вас рассчитываю»
, - написал Познер.
обсуждение >>