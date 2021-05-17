Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос

фото: Юлия Пересильд, Константин Эрнст и Клим Шипенко
«Странное самочувствие... Вдохновенное, горячее, но хочется его не расплескать! Собраться! И молча пойти вперёд! Без громких заявлений, без обещаний, без ударов в грудь и пафосных речей! Не обижайтесь, дорогие журналисты, что не отвечаю на 1000 ваших вопросов и запросов. Думаю , пока рано что- то обсуждать и мусолить. Впереди серьезный и очень сложный путь. Я хочу пройти его достойно, смело и тихо. Лично от себя! Дорогие любимые зрители! Друзья! Мне как никогда нужна будет ваша энергия и поддержка! Я знаю , вы всегда рядом! Не обижайтесь, если не ответила всем на поздравления, честно старалась всем. Уважаемые злопыхатели, не перетруждайтесь, мы уже встали на этот путь! И попробуем дойти до конца! Чего бы нам это не стоило. Мы взяли на себя эту ответственность. С нас и спросится, мы к этому готовы. Последние 2 месяца я провела в ЦПК, и я в восхищении от того, какие специалисты и люди есть в нашей стране. Попробуем и мы не подвести!», - написала Пересильд в своем обращении к подписчикам.
Съемки фильма «Вызов» пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».
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