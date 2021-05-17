Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос

17 мая
2021 год

Лайфстайл >>
17 мая 2021
На днях стало известно, что Государственная комиссия завершила отбор кандидатов для полёта на МКС, где режиссер Клим Шипенко будет снимать свой художественный фильм «Вызов». Актёры проходили не только творческий кастинг, но и медицинский. В итоге в основной экипаж вместе с режиссёром было принято включить 36-летнюю актрису Юлию Пересильд. Оставив себе сутки на получение поздравлений и проклятий, актриса поделилась своими эмоциями и планами в Инстаграме.

Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос
фото: Юлия Пересильд, Константин Эрнст и Клим Шипенко

«Странное самочувствие... Вдохновенное, горячее, но хочется его не расплескать! Собраться! И молча пойти вперёд! Без громких заявлений, без обещаний, без ударов в грудь и пафосных речей! Не обижайтесь, дорогие журналисты, что не отвечаю на 1000 ваших вопросов и запросов. Думаю , пока рано что- то обсуждать и мусолить. Впереди серьезный и очень сложный путь. Я хочу пройти его достойно, смело и тихо. Лично от себя! Дорогие любимые зрители! Друзья! Мне как никогда нужна будет ваша энергия и поддержка! Я знаю , вы всегда рядом! Не обижайтесь, если не ответила всем на поздравления, честно старалась всем. Уважаемые злопыхатели, не перетруждайтесь, мы уже встали на этот путь! И попробуем дойти до конца! Чего бы нам это не стоило. Мы взяли на себя эту ответственность. С нас и спросится, мы к этому готовы. Последние 2 месяца я провела в ЦПК, и я в восхищении от того, какие специалисты и люди есть в нашей стране. Попробуем и мы не подвести!», - написала Пересильд в своем обращении к подписчикам.

Съемки фильма «Вызов» пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправятся в космос
Поиск по меткам
соцсети
персоны
Юлия ПересильдКлим Шипенко

фотографии >>
Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос фотографии
Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос фотографии
Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос фотографии
Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Баходыр Юлдашев
16 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Баходыр Юлдашев.
Кира Крейлис-Петрова
13 мая ушла из жизни актриса Кира Крейлис-Петрова.

День рождения >>

Дмитрий Барков (II)
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Виктор Кривонос
Александр Леньков
Елизавета Никищихина
Денис Парамонов
Софья Пилявская
Екатерина Редникова
Жан Габен
Грэйс Забриски
Альфредо Майо
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Деннис Хоппер
все родившиеся 17 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
Пила: Спираль
детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2020
Те, кто желает мне смерти
триллер
Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен