Ирина Безрукова рассказала о домогательствах известного режиссёра

Обсуждение темы сексуальных домогательств в творческой среде не утихает с тех пор, как Елена Проклова на всю страну рассказала о том, как пережила харассмент в совсем юном возрасте. В эфире программы «Звёзды сошлись», посвящённом этой животрепещущей ныне теме, 56-летняя Ирина Безрукова тоже решила поделиться травматичным опытом, отметив, что никогда добровольно не делала карьеру «через постель» в отличие от многих её коллег.
Безрукова рассказала, как в возрасте 25 лет, когда она уже была замужем и растила сына, её трижды домогался режиссёр-постановщик одного из первых фильмов в её карьере.
«Я воспитывалась на книгах и, как обычная романтичная барышня, писала в своем дневнике: «Умри, но не давай поцелуя без любви». Я могла увлечься кем-то. Я была замужем за артистами, но это была любовь и никакое не продвижение. Да, до меня домогались мужчины, в том числе режиссеры, но я девочка из Ростова-на-Дону — я могу вежливо отправить далеко без использования ненормативной лексики и поставить границы».
Актриса не стала афишировать имя режиссёра, однако вспомнила случай, когда тот подошёл к ней сзади в гримёрной и недвусмысленно схватил.
«Это было однозначно грязно и неприлично, причем рядом стояла художник по костюмам. Я с разворота сразу дала ему по лицу – даже не знала, кто это. Он сказал: «Ты с ума сошла? Я же режиссер».
Во второй раз создатель картины пытался «прижать» Ирину прямо на съёмочной площадке, но она смогла его оттолкнуть. Третья попытка домогательств случилась почти на глазах жены режиссёра. Когда актрисе не выплатили зарплату, она подошла к нему выяснить, что произошло. Тогда он предложил обсудить эту ситуацию в его гостиничном номере, заверив, что Безруковой ничего не грозит, потому что в отеле находится его жена.
«Я пришла в номер, увидела жену. И он попросил ее выйти на балкон, мол, нам надо кое-что обсудить. Она была на балконе, а он меня прижал к входной двери, у которой я стояла, и сказал: «Если ты меня не полюбишь до конца фильма, то я тебя переозвучу. Я спросила, почему, ведь в контракте указано, что я озвучиваю себя сама. Он ответил: «Вот увидишь». Я его не полюбила».
Впоследствии Ирина Безрукова рассказала обо всём своему мужу. Супруги решили не наказывать постановщика, чтобы не делать ему рекламу.
обсуждение >>