MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен

16 мая в Лос-Анджелесе состоялась традиционная церемония награждения лауреатов премии MTV Movie & TV Awards. Организаторы мероприятия решили разделить объявление победителей на 2 вечера, поэтому номинантам телевизионных премий в отличие от киношных придётся ждать вердикта аж до 22 мая.
Торжественную часть церемонии вела актриса и комик Лесли Джонс, которая за вечер успела сменить несколько нарядов, перевоплощаясь то в героиню нашумевших «Бриджертонов», то в соседа, которому не даёт покоя шум схватки Годзиллы и Конга. Скарлетт Йоханссон, получившая награду «Признание поколения», принимала поздравления по видеосвязи. В этот момент её муж Колин Жост подшутил над супругой, вылив ей на голову вязкую зелёную жижу — слайм.
Во время вручения награды за лучший экранный поцелуй на сцене поцеловались сразу 2 пары: Чейз Стокс и Мэделин Клайн, получившие статуэтку, и Эддисон Рэй и Тэннер Бьюкэнэн, вручавшие приз. А Саша Барон Коэн, в свою очередь удостоившийся награды «Гений комедии», разыграл перформанс, перевоплотившись в трёх самых известных своих персонажей — Бората, Али Джи и Бруно.
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