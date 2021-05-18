MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен

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Актриса разоткровенничалась в эфире телешоу «Звёзды сошлись»

Ирина Безрукова рассказала о домогательствах известного режиссёра

Актриса полетит сниматься в фильме на МКС

Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос

17 мая

Познер и Ургант снимут документальный фильм о России

Ведущие уже ищут героев для своего нового проекта