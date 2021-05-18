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MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен

18 мая
2021 год

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18 мая 2021
16 мая в Лос-Анджелесе состоялась традиционная церемония награждения лауреатов премии MTV Movie & TV Awards. Организаторы мероприятия решили разделить объявление победителей на 2 вечера, поэтому номинантам телевизионных премий в отличие от киношных придётся ждать вердикта аж до 22 мая.

По красной дорожке в этот вечер прошлись Мэнди Мур, Элизабет Олсен, Яра Шахиди, Лесли Джонс, Лана Кондор, Джерни Смоллетт, Райли Кио, Джейкоб Элорди, Эддисон Рэй, Виктория Педретти, Тэннер Бьюкэнэн, Уильям Забка, Дженни Хан, Тейлор Пейдж, Ральф Маккио, Ивонн Орджи, Генри Голдинг, Джош Хоровиц, Насим Педрад, Энтони Маки, Эрик Андре, Кэтрин Хан, Джастин Хартли, София Пернас, Бейли Мэдисон, Рэйчел Линдсей, Антония Гентри, Чейз Стокс, Сьерра Капри и многие другие.

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Элизабет Олсен

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Кэтрин Хан

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Энтони Маки

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Эддисон Рэй

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Генри Голдинг

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Джейкоб Элорди

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Райли Кио

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Мэнди Мур

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Виктория Педретти

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен
фото: Джерни Смоллетт

Торжественную часть церемонии вела актриса и комик Лесли Джонс, которая за вечер успела сменить несколько нарядов, перевоплощаясь то в героиню нашумевших «Бриджертонов», то в соседа, которому не даёт покоя шум схватки Годзиллы и Конга. Скарлетт Йоханссон, получившая награду «Признание поколения», принимала поздравления по видеосвязи. В этот момент её муж Колин Жост подшутил над супругой, вылив ей на голову вязкую зелёную жижу — слайм.

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен

Во время вручения награды за лучший экранный поцелуй на сцене поцеловались сразу 2 пары: Чейз Стокс и Мэделин Клайн, получившие статуэтку, и Эддисон Рэй и Тэннер Бьюкэнэн, вручавшие приз. А Саша Барон Коэн, в свою очередь удостоившийся награды «Гений комедии», разыграл перформанс, перевоплотившись в трёх самых известных своих персонажей — Бората, Али Джи и Бруно.

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен

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MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен фотографии
MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен фотографии
MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен фотографии
MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен фотографии
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