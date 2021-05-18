В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова

«Должно было пройти какое-то время, какая-то секунда тишины, чтобы до конца почувствовать позавчерашний вечер.
Иногда в жизни происходят события, которые позволяют понять, что на самом деле важно, а что нет, увидеть истинный масштаб людей, узнать цену словам.
Я очень благодарна всем моим близким и друзьям, кто смог прийти и поддержать наш фильм, всем зрителям, кто честно, без предрассудков смог посмотреть это кино с открытым сердцем. Спасибо моему учителю Константину Аркадьевичу Райкину, который остался на обсуждение и поделился своими впечатлениями, меня до сих пор немного потряхивает от тех слов, которые он сказал в отношении моей работы, я даже не до конца верю».
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