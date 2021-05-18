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В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова

18 мая
2021 год

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18 мая 2021
16 мая в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ фильма Ксении Зуевой «Вмешательство» с Аней Чиповской в главной роли. Фильм участвовал в программе основного конкурса 31-го фестиваля «Кинотавр», но не был отмечен никаким призом. Московская премьера прошла тихо: фильм зрителям представили режиссёр и актёры Аня Чиповская, Павел Попов и Дарья Екамасова. Поддержать творческую группу фильма пришли Максим Виторган, Дмитрий Ендальцев, Даниил Воробьев, Роман Волобуев и Наталья Кудряшова.
Чиповская поделилась своими впечатлениями от премьеры в социальных сетях, поблагодарив съёмочную группу и в особенности своего учителя Константина Райкина, который тоже посетил показ и принял участие в обсуждении фильма.

В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова
фото: Павел Попов, Аня Чиповская и Ксения Зуева

В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова
фото: Максим Виторган и Аня Чиповская

В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова
фото: Даниил Воробьёв и Дарья Екамасова

В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова
фото: Наталья Кудряшова

«Должно было пройти какое-то время, какая-то секунда тишины, чтобы до конца почувствовать позавчерашний вечер.
Иногда в жизни происходят события, которые позволяют понять, что на самом деле важно, а что нет, увидеть истинный масштаб людей, узнать цену словам.
Я очень благодарна всем моим близким и друзьям, кто смог прийти и поддержать наш фильм, всем зрителям, кто честно, без предрассудков смог посмотреть это кино с открытым сердцем. Спасибо моему учителю Константину Аркадьевичу Райкину, который остался на обсуждение и поделился своими впечатлениями, меня до сих пор немного потряхивает от тех слов, которые он сказал в отношении моей работы, я даже не до конца верю».

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В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова фотографии
В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова фотографии
В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова фотографии
В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова фотографии
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