В мире мужчин: Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и Дарья Екамасова

анонс

Церемония награждения выдающихся деятелей кино и телевидения прошла в Лос-Анджелесе

MTV Movie & TV Awards 2021: Скарлетт Йоханссон, Мэнди Мур и Элизабет Олсен

Актриса разоткровенничалась в эфире телешоу «Звёзды сошлись»

Ирина Безрукова рассказала о домогательствах известного режиссёра

Актриса полетит сниматься в фильме на МКС

Юлия Пересильд прокомментировала свой полёт в космос

17 мая

Познер и Ургант снимут документальный фильм о России

Ведущие уже ищут героев для своего нового проекта