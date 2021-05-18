Сергей Полунин снял клип на песню Sia c Еленой Ильиных в главной роли

Сегодня на официальном ютюб-канале австралийской певицы и композитора Sia состоялась премьера нового клипа на песню «Music». Режиссёром и продюсером клипа выступил артист балета Сергей Полунин. А главную и единственную роль в клипе исполнила его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных. Съёмки дебютной режиссёрской работы Полунина проходили в Майами и на замершем озере на Аляске, где Елене пришлось танцевать в лёгком платье в лютый мороз.
фото: Елена Ильиных на съёмках клипа
«Песни Sia — особый мир, который покорил сердца миллионов слушателей, это фейерверк эмоций и чувств. Возможность прикоснуться к этому прекрасному миру музыки и поделиться своей историей — это огромный кредит доверия нашей команде. Для нас было важно, чтобы каждый кадр, каждое движение, каждый взгляд зритель пропустил через себя. Мы были настолько увлечены процессом, что даже самые смелые идеи для съемок оказалось легко реализовывались. Это было невероятное приключение», - поделилась впечатениями фигуристка.
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