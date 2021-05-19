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Генри Кавилл прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

19 мая
2021 год

Лайфстайл >>
19 мая 2021
Внешность Генри Кавилла настолько соответствует попкультурной иконографии мужественности, что выбор актёра на роль самого первого супергероя кажется очевидной. Однако ни ямочка на волевом подбородке, ни горбинка на чуть вздёрнутом носу не спасли Кавилла от сплетен о его гомосексуальности. Что именно стало причиной этих слухов, не до конца понятно. Но, скорее всего, определённую роль сыграла скучная личная жизнь актёра, романы которого ни разу не сотрясали информационное пространство дробью скандальных подробностей. Вероятно, ещё одним аргументом в пользу теории о гомосексуальности стало внешнее сходство Генри с открытым геем Мэттом Бомером. Но своего пика споры об ориентации актёра достигли после выхода сериала «Ведьмак», в котором особенно внимательные зрители разглядели нечеловеческой силы притяжение и химию между Кавиллом и исполнителем роли Лютика Джои Бэти.
Утомившись наблюдать со стороны то, как виртуальная толпа незнакомцев пишет его альтернативную биографию, Кавилл решил расставить все точки над i. Только вот прояснение ситуации в исполнении уроженца Нормандских островов получилось очень уж витиеватым и пространно-душным. А ведь мог бы просто написать: «Ребята, отстаньте, я не гей».

Генри Кавилл прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

«Дорогие поклонники и подписчики, мне захотелось сделать небольшое общественное заявление. Я не мог не заметить некоторую неприязнь в обществе, которая ускоренно нарастала в моей ленте. К настоящему времени накопилось большое количество, скажем так, спекуляций на тему моей личной жизни и профессиональных отношений.
И теперь, хотя я ценю страсть и поддержку тех самых людей, которые “спекулируют”, всё это достигло той точки, в которой я уже вынужден как-то отреагировать, что само по себе плохо. Мы живём в эпоху социального просвещения. Всё больше людей осознают, что их взгляды могли быть ограничены, и что им необходимо расширять эти взгляды, чтобы охватить других.
Так вот обращаюсь к тем, кто выражает своё пренебрежение и демонстрирует недовольство самыми удивительными способами - вам пора остановиться. Я знаю, что распускать сплетни и спекулировать, погружаясь в свои персональные эхо-камеры в Интернете, но ваша “страсть” неуместна, и причиняет вред людям, о которых я больше всего забочусь. Даже ваши самые скромные негативные предположения о моей личной и профессиональной жизни просто не соответствуют действительности. Давайте поприветствуем эту эпоху социального просвещения вместе, и двинемся вперёд с позитивным настроем. Я очень счастлив в любви и в жизни. Я был бы премного благодарен, если бы вы разделили это счастье со мной. Если же вы никак не можете себе этого позвонить, то хотя бы просто попытайтесь гордиться собой и быть лучшими версиями себя», - написал Генри в своём Инстаграме.

Генри Кавилл прокомментировал слухи о своей гомосексуальности

В данный момент 38-летний Кавилл встречается с Натали Вискузо, вице-президенткой студии Legendary Entertainment. Legendary - одна из компаний, выпустивших фильмы «Человек из стали» и «Энола Холмс» с участием Кавилла. Кстати, в далёком 2012 году Кавилл встречался с Джиной Карано. И разъяренные высказываниями Карано воины социальной справедливости припомнили актёру этот поросших мхом роман, предложив "отменить" Генри за такое опрометчивое прошлое. К счастью, этот болезненный бред никто не воспринял всерьёз.
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Генри Кавилл прокомментировал слухи о своей гомосексуальности фотографии
Генри Кавилл прокомментировал слухи о своей гомосексуальности фотографии
Генри Кавилл прокомментировал слухи о своей гомосексуальности фотографии
Генри Кавилл прокомментировал слухи о своей гомосексуальности фотографии
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