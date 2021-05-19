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Двойное унижение: Екатерина Варнава рассказала о знакомстве с Александром Молочниковым

19 мая
2021 год

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19 мая 2021
13 мая в прокат вышла драма Александра Молочникова «Скажи ей» со Светланой Ходченковой и Артёмом Быстровым в главных ролях. В связи с премьерой режиссёр дал несколько свежих интервью, в которых рано или поздно заходила речь о его отношениях с Екатериной Варнавой. Видимо, поэтому в студию к Фёдору Бондарчуку Молочников пришёл в компании Екатерины, чтобы она сама могла ответить на интересующие всех вопросы. Артисты впервые дали совместное интервью, и в лицах рассказали о своём необычном знакомстве, которое началось для Екатерины с двойного унижения.

Двойное унижение: Екатерина Варнава рассказала о знакомстве с Александром Молочниковым

Молочников: «Мы познакомились благодаря Константину Богомолову. Он мне посоветовал в спекталь «Бульба. Пир» взять Екатерину. Мы друг друга не знали. Я реально не знал, кто такая Катя».

Двойное унижение: Екатерина Варнава рассказала о знакомстве с Александром Молочниковым

Варнава: «Мы с ним созваниваемся. Он мне показался очень напористым и наглым. «Здрасьте, это Саша Молочников, режиссёр, значит, нам надо с вами встретиться…» Я думаю: «Понятия не имею, кто ты». В общем, он сказал, что хочет меня попробовать на роль жены Бульбы. Я говорю: «Хорошо, приду тогда-то». Мы договорились. Ну вот я пришла. Я посмотрела два часа [репетицию], они собрали первый акт. Была под диким впечатлением. Потом он ещё час беседовал с актёрами, я тоже всё это слушала. И он говорит: «Пойдёмте с вами поговорим». Мы сели на лестничной площадке, он спрашивает: «Ну как вам?» Я говорю: «Вы знаете, потрясающе, я в таком диком восторге, я честно не ожидала». Мы очень подробно обсудили спектакль. В это время выходили актрисы, которые принимают участие в спектакле: «Ой, а мы думали, зачем вы пришли? А вы в жизни намного симпатичнее, чем на экране. На экране вы такая старая». Ну вот эти шуточки, ха-ха-хи-хи. И он говорит: «Видите, театр - это такая непростая вещь». Я говорю: «Поверьте, я работаю в женском коллективе, я ко всему готова. Я вообще ко всему готова». И так смотрю на него. А он на меня. И в итоге он говорит: «Спасибо, что пришли, спасибо, что мы с вами всё так подробно разобрали. Вы мне не подходите. Я просто сейчас на вас посмотрел…Видите, спектакль уже почти готов. Все на своих местах. Я прям понимаю, что вы время потеряли… Нет, ну спасибо, что пришли, мне очень приятно, но вы для этого спектакля не подходите». Я говорю: «Подождите, а зачем я приехала?» А он: «Это Константин Юрьевич хотел, чтобы мы с вами познакомились, потому что он подумал, что вы будете уместны, но вы не уместны. Вы знаете, я может быть, позже буду делать другой спектакль…» А я уже его не слышу, у меня уже шум в ушах: «Ууу, как интересно, вот это унижение». Говорю: «Ладно, спасибо, я тогда пойду». Думаю, как бы нигде не споткнуться на лестнице, уйти с достоинством.

Двойное унижение: Екатерина Варнава рассказала о знакомстве с Александром Молочниковым

Ночью того же дня после 12, когда уже все спят, он мне звонит. «Не спите?» «Не сплю». «Слушайте, я вот весь день думал про наш разговор. Так как-то нехорошо получилось, вы приехали, посмотрели, мы познакомились, и как-то так всё скомкано…». А я про себя думаю: «Звонит извиняться, передумал». И он говорит: «Вы знаете, я весь день думал о нашем разговоре и понял, что вы мне действительно не подходите». Через два дня у нас было первое свидание».

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Двойное унижение: Екатерина Варнава рассказала о знакомстве с Александром Молочниковым фотографии
Двойное унижение: Екатерина Варнава рассказала о знакомстве с Александром Молочниковым фотографии
Двойное унижение: Екатерина Варнава рассказала о знакомстве с Александром Молочниковым фотографии
Двойное унижение: Екатерина Варнава рассказала о знакомстве с Александром Молочниковым фотографии
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