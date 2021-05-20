Денис Матросов рассказал о разводе с Марией Куликовой

Денис Матросов и Мария Куликова прожили в браке 14 лет, после чего развелись. Актёр уверен, что причиной разлада семейных отношений стали козни со стороны коллег по актёрскому цеху.
«Всё рушиться начало из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съёмки — это не вышел из подъезда и стал сниматься. Это разъезды по всей стране. Это не сближает. Мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись».
Матросов уверен, что брак можно было бы сохранить, если бы не интриги со стороны близких людей.
«Знаете, надо меньше слушать друзей и подруг. Они накручивали Марию, говорили ей, что сотрут меня в порошок. Одна подруга Маши написала про меня, что я с 2005 года изменял жене с актрисой Ириной Калининой! Это была сумасшедшая история, ведь муж Иры в то время делал у Марии в доме камин!»
Матросов прекрасно знает, кто распускал сплетни об изменах.
«Это сделала актриса Светлана Антонова. Это же такие небылицы! Мы со Светой прекрасно дружили, но после этой истории перестали общаться».
Актёр догадывается, что все хотят услышать истории про его измены, однако их не было, ведь причиной разлада семейной жизни стала занятость актёра.
«Я подумал, что я инженер, архитектор, укладчик кирпичей. Стал строить дом своими руками. Совершил ошибку. Это, наверное, ошибка всей моей жизни. Я был на стройке, когда Маше нужна была помощь. Беру вину на себя, что не уделял ей внимания. При разводе я купил жене с моим сыном дом. Я сейчас дорожу нашими связями. У нас действительно тёплые отношения».
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