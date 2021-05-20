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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
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Билли Портер заявил о своём положительном ВИЧ-статусе

20 мая
2021 год

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20 мая 2021
Актер и шоумен Билли Портер стал героем обложки The Hollywood Reporter. В интервью изданию он рассказал, что уже 14 лет живёт с положительным ВИЧ-статусом.

Билли Портер заявил о своём положительном ВИЧ-статусе

Билли Портер признался, что не говорил о своём диагнозе ранее, так как переживал, что это может помешать ему построить карьеру.

«В течение долгого времени об этом знали все, кому следовало, — за исключением моей мамы. Я пытался жить и строить карьеру, но не был уверен, что у меня получится, если об этом узнают не те люди».

Актер сказал, что сейчас чувствует себя здоровым и уверенным в себе, он проходит терапию, а его муж Адам Смит ВИЧ-отрицательный. Разные статусы не мешают их отношениям. Портер заявил, что теперь ему не важно, что будут говорить люди про его ВИЧ-статус.

«Это не единственная вещь, которая меня определяет. Я намного больше, чем этот диагноз».

Билли Портер выразил поддержку всем, кто живет с положительным ВИЧ-статусом, и призвал дестигматизировать его.
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Билли Портер заявил о своём положительном ВИЧ-статусе фотографии
Билли Портер заявил о своём положительном ВИЧ-статусе фотографии
Билли Портер заявил о своём положительном ВИЧ-статусе фотографии
Билли Портер заявил о своём положительном ВИЧ-статусе фотографии
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Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

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