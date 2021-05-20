На фирму Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи

Житель Техаса Колби Уотсон подал в суд на компанию Goop
, основанную актрисой Гвинет Пэлтроу
, из-за взрыва свечи бренда «Это пахнет как моя вагина»
. Об этом сообщили в The Guardian
.
Не так давно Пэлтроу запустила в продажу свечи с запахом гениталий
. В апреле 2021 года Джоди Томпсон, которая выиграла свечу в викторине, рассказала журналистам о её взрыве. Оказалось, что Томпсон не единственная, чья свеча взорвалась. В иске потерпевшего из Техаса утверждается, что Уотсон зажег свечу, а примерно через три часа её «охватило сильное пламя»
, на столе осталось «черное круглое пятно»
, а сама банка обуглилась.
Представители Goop заявили, что обвинение является «несерьезным»
. По мнению компании, это «попытка заработать денег на продукте, который достаточно широко освещается в прессе»
. Представители добавили, что следят за продуктами, которые производят, поэтому не могут допустить того, что свечи могли взорваться.
«Мы следим за брендами, которые мы представляем, и за безопасностью продуктов, которые мы продаем».
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