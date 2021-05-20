Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»
Кино-Театр.ру мобильное меню

На фирму Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи

20 мая
2021 год

Лайфстайл >>
20 мая 2021
Житель Техаса Колби Уотсон подал в суд на компанию Goop, основанную актрисой Гвинет Пэлтроу, из-за взрыва свечи бренда «Это пахнет как моя вагина». Об этом сообщили в The Guardian.

На фирму Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи

Не так давно Пэлтроу запустила в продажу свечи с запахом гениталий. В апреле 2021 года Джоди Томпсон, которая выиграла свечу в викторине, рассказала журналистам о её взрыве. Оказалось, что Томпсон не единственная, чья свеча взорвалась. В иске потерпевшего из Техаса утверждается, что Уотсон зажег свечу, а примерно через три часа её «охватило сильное пламя», на столе осталось «черное круглое пятно», а сама банка обуглилась.

Представители Goop заявили, что обвинение является «несерьезным». По мнению компании, это «попытка заработать денег на продукте, который достаточно широко освещается в прессе». Представители добавили, что следят за продуктами, которые производят, поэтому не могут допустить того, что свечи могли взорваться.

«Мы следим за брендами, которые мы представляем, и за безопасностью продуктов, которые мы продаем».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Гвинет Пэлтроу рассказала об алкогольной зависимости на карантине
Медики призвали Гвинет Пэлтроу к ответственности за распространение дезинформации
Поиск по меткам
бизнессуд
персоны
Гвинет Пэлтроу

фотографии >>
На фирму Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи фотографии
На фирму Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи фотографии
На фирму Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи фотографии
На фирму Гвинет Пэлтроу подали в суд из-за взорвавшейся свечи фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Рапа Нуи: Потерянный рай»

Скорбим

Татьяна Проценко
19 мая ушла из жизни Татьяна Проценко, исполнительница роли Мальвины.
Галина Новожилова
19 мая ушла из жизни актриса Галина Новожилова.
Владимир Фёдоров
18 мая ушёл из жизни актёр Владимир Фёдоров.
Александр Губарев
18 мая ушёл из жизни актёр, театральный деятель Александр Губарев.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Юрий Горин
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Евгений Кузнецов
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Диего Абатантуоно
Тимоти Олифант
Малка Рибовска
Луселия Сантос
Джеймс Стюарт
Оуэн Тил
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Новый порядок
драма, антиутопия, триллер
Мексика, Франция, 2020
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечность"
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2020
Конец фильма
драма, комедия
Россия, 2021
Линдеман: Live in Moscow
фильм-концерт, музыкальный фильм
Германия, 2021
Пространство Лобачевского
Германия, Россия, 2019
Спирит Непокорный
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2021
Форсаж 9
боевик, криминальный фильм, приключения
США, 2021
Легенда о пианисте
драма, музыкальный фильм, притча
Италия, 1998
Скажи ей
драма
Россия, 2019
Звёздный рубеж
научная фантастика, приключения
США, 2021
Паркет
арт-хаус, драма, мелодрама
Великобритания, Польша, Россия, 2019
Иваново счастье
драма, комедия, мелодрама
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен