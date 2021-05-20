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Павел Деревянко рассказал, как тяжело ему далось расставание с возлюбленной

20 мая
2021 год

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20 мая 2021
Павел Деревянко стал героем нового выпуска YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света». Актёр впервые рассказал о том, что сильно переживал после расставания с возлюбленной.

Павел Деревянко рассказал, как тяжело ему далось расставание с возлюбленной

Деревянко рассказал, что после расставания у него начались психологические проблемы.

«В ноябре мы поняли, что нам все-таки надо расстаться. И люди потом в инстаграме мне писали: «Блин, Даша несчастная, а ты, гуляка». Блин, господи, боже ты мой! Хотелось мне сказать… Но вообще это была Дашкина идея. Конечно, мужчина полигамен, но так как мы жили отдельно, так нам было удобно… Если бы мы жили вместе, то давно съели бы друг друга. Хотя в пандемию мы объединились и жили четыре месяца в одном доме. Это было прекрасно, мы не поругались ни одного раза, мы вообще не ссорились. Дети никогда не видели нас в каком-то странном состоянии. Я такой человек не конфликтный, и Дашка очень мудрая женщина. Она всегда все понимала».

Однако, по словам актёра, несмотря на полную идиллию и взаимопонимание, о которых он рассказывал ранее, они с Дарьей всё же приняли решение расстаться.

«Я был в ужасном состоянии до февраля, в сильном состоянии, глубоком, мне уже даже выписали антидепрессанты. Слава богу, я уехал в Крым сниматься в любимом проекте и у меня началось сублимирование вот этих моих переживаний в работу».

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Павел Деревянко рассказал, как тяжело ему далось расставание с возлюбленной фотографии
Павел Деревянко рассказал, как тяжело ему далось расставание с возлюбленной фотографии
Павел Деревянко рассказал, как тяжело ему далось расставание с возлюбленной фотографии
Павел Деревянко рассказал, как тяжело ему далось расставание с возлюбленной фотографии
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