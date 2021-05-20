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Павел Деревянко ракрыл размер своих гонораров

20 мая
2021 год

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20 мая 2021
Павел Деревянко в новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказал Светлане Бондарчук о своих гонорарах.

Павел Деревянко ракрыл размер своих гонораров

Бондарчук в разговоре с Деревянко вспомнила, как в начале года Никита Михалков раскрыл гонорары некоторых российских актеров. Тогда режиссер заявил, что Павел зарабатывает 300 тысяч рублей за съемочный день. Светлане Бондарчук Деревянко дал понять, что точно зарабатывает больше указанной суммы, но самым высокооплачиваемым не является.

«Я не самый дорогой актер. Он просто озвучил ценник моего съемочного дня, но он ошибся. Ну не меньше 300 тысяч точно. В общем я абсолютно не жалуюсь. Счастье-то какое, когда ты занимаешься любимой профессией, и ты в ней успешен, востребован, и платят тебе еще деньги хорошие и хотят тебя видеть, и любит народ, и ты его любишь, отвечаешь ему взаимностью. Конечно же, это счастье».

Также Павел предположил, что самым высокооплачиваемым актером в России является Дмитрий Нагиев. Павел считает, артист зарабатывает не меньше миллиона рублей за съемочный день.

«Мне кажется, что самый дорогой у нас Дима Нагиев. Я думаю, что он миллион-полтора получает. У него все роли есть».

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Павел Деревянко

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Павел Деревянко ракрыл размер своих гонораров фотографии
Павел Деревянко ракрыл размер своих гонораров фотографии
Павел Деревянко ракрыл размер своих гонораров фотографии
Павел Деревянко ракрыл размер своих гонораров фотографии
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