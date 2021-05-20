Павел Деревянко ракрыл размер своих гонораров

«Я не самый дорогой актер. Он просто озвучил ценник моего съемочного дня, но он ошибся. Ну не меньше 300 тысяч точно. В общем я абсолютно не жалуюсь. Счастье-то какое, когда ты занимаешься любимой профессией, и ты в ней успешен, востребован, и платят тебе еще деньги хорошие и хотят тебя видеть, и любит народ, и ты его любишь, отвечаешь ему взаимностью. Конечно же, это счастье».
Также Павел предположил, что самым высокооплачиваемым актером в России является Дмитрий Нагиев. Павел считает, артист зарабатывает не меньше миллиона рублей за съемочный день.
«Мне кажется, что самый дорогой у нас Дима Нагиев. Я думаю, что он миллион-полтора получает. У него все роли есть».
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