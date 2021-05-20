Светлана Антонова стала мамой в четвёртый раз

Пару недель назад беременная Светлана Антонова
пропала из соцсетей. Поклонники актрисы забеспокоились. У артистки внезапно начались роды. Супруг артистки – продюсер и сценарист Александр Жигалкин
– опубликовал в соцсети фото из родильного отделения, пожелав жене сил. Только сейчас, немного оправившись, Светлана вышла на связь со своими подписчиками.
Антонова опубликовала в инстаграме
фото детской коляски и объявила, что в четвёртый раз стала мамой. У звезды «Ворониных
» родилась дочка. Имя ребёнка актриса предпочла не разглашать, заверив, что сделает это в своё время.
«Мы с малюткой дома. Спасибо всем, кто поддерживал, волновался и бесконечно любил нас... Доченька, добро пожаловать домой! Дайте перевести дух — обещаю ответить на все вопросы и исполнить все обещания!»
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