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Светлана Антонова стала мамой в четвёртый раз

20 мая
2021 год

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20 мая 2021
Пару недель назад беременная Светлана Антонова пропала из соцсетей. Поклонники актрисы забеспокоились. У артистки внезапно начались роды. Супруг артистки – продюсер и сценарист Александр Жигалкин – опубликовал в соцсети фото из родильного отделения, пожелав жене сил. Только сейчас, немного оправившись, Светлана вышла на связь со своими подписчиками.

Светлана Антонова стала мамой в четвёртый раз

Антонова опубликовала в инстаграме фото детской коляски и объявила, что в четвёртый раз стала мамой. У звезды «Ворониных» родилась дочка. Имя ребёнка актриса предпочла не разглашать, заверив, что сделает это в своё время.

«Мы с малюткой дома. Спасибо всем, кто поддерживал, волновался и бесконечно любил нас... Доченька, добро пожаловать домой! Дайте перевести дух — обещаю ответить на все вопросы и исполнить все обещания!»
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Светлана Антонова стала мамой в четвёртый раз фотографии
Светлана Антонова стала мамой в четвёртый раз фотографии
Светлана Антонова стала мамой в четвёртый раз фотографии
Светлана Антонова стала мамой в четвёртый раз фотографии
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