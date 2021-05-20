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20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов

20 мая
2021 год

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20 мая 2021
В ночь с 18 на 19 мая состоялась вечеринка, посвящённая юбилею культового фильма «Даун Хаус». Ведущими мероприятия выступили режиссёр картины Роман Качанов и актриса Анфиса Вистингаузен. В рамках торжественного вечера также прошла премьера трейлера нового фильма Качанова «Марш утренней зари», в котором Анфиса сыграла одну из главных ролей.

Гости бара «Мумий-Тролль» в этот вечер услышали две песни, которые вошли в саундтрек новой ленты, в исполнении Жени Любич и МС Сенечки. Также на сцене выступили Ольга Зубкова, фронтмен группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и DJ Грув. Среди приглашённых были замечены Александра Киселева, Михаил Шуфутинский, Найк Борзов, Елена Тонунц, Сергей Комаров и Владимир Игнатьев.

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: Роман Качанов и Анфиса Вистингаузен

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: Михаил Шуфутинский

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: Найк Борзов и Роман Качанов

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: Женя Любич

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: Максим Кучеренко и Ольга Зубкова

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: DJ Грув и Роман Качанов

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: Роман Качанов и Елена Тонунц

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: Александра Киселева

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: Сергей Комаров и Владимир Игнатьев

20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов
фото: МС Сенечка
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Даун ХаусМарш утренней зари

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20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов фотографии
20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов фотографии
20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов фотографии
20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов фотографии
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