20 лет «Даун Хаусу»: Роман Кочанов, Анфиса Вистингаузен и Найк Борзов

В ночь с 18 на 19 мая состоялась вечеринка, посвящённая юбилею культового фильма «Даун Хаус». Ведущими мероприятия выступили режиссёр картины Роман Качанов и актриса Анфиса Вистингаузен. В рамках торжественного вечера также прошла премьера трейлера нового фильма Качанова «Марш утренней зари», в котором Анфиса сыграла одну из главных ролей.
Гости бара «Мумий-Тролль» в этот вечер услышали две песни, которые вошли в саундтрек новой ленты, в исполнении Жени Любич и МС Сенечки. Также на сцене выступили Ольга Зубкова, фронтмен группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и DJ Грув. Среди приглашённых были замечены Александра Киселева, Михаил Шуфутинский, Найк Борзов, Елена Тонунц, Сергей Комаров и Владимир Игнатьев.
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