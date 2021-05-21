Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру

Константин Богомолов вновь скандализировал скорую на обиду публику - на сей раз ему это удалось провернуть всего за 6 минут. Именно столько длится новый клип на песню Димы Билана «Она моя», режиссёром которого выступил Константин.
Лирический герой Билана - популярный некогда актёр советского кино, который спустя много лет встречается со своей старой партнёршей по фильму, чтобы вместе с ней полюбоваться в кинозале «Госфильмофонда» вырезанной цензурой откровенной сценой. На экране - чёрно-белая карусель из аллюзий к «17 мгновениям весны» и «Летят журавли», в зале - перевозбуждённые и «постаревшие» Билан со своей коллегой. Зритель понимает - экранный роман актёров вышел когда-то за пределы кадра, а расставание было драматичным.
Сам Богомолов снялся в клипе в роли режиссёра, который объясняет твердолобым цензорам-чиновникам очевидные вещи: люди во все времена и на фоне любых режимов любят друг друга, радуются жизни и занимаются сексом, не зашторивая окна и не прячась под одеяло.
Клип, разумеется, вызвал шквал критики в адрес Богомолова и исполнительницы главной роли Екатерины Давыдовой. Консервативная часть публики возмущена эротическими сценами, а остальные - внешним видом Давыдовой, которой не хватит и десяти лет, чтобы дочитать все комментарии по поводу черт своего лица.
Получив смертельную дозу критического облучения, Билан решил ответить недоброжелателям миролюбивым постом в Инстаграме:
«Полдня прошло, как состоялась премьера Она моя. Интересно, конечно, наблюдать за мнениями и комментариями! Мнения разделились, кто-то считает, что сцены слишком откровенны, а кто-то видит в этой работе искусство! Выбор всегда за нами - смотреть глазами извращенными и придирчивыми или вглядываться глубже (мое любимое) и понять, что за откровенными действиями героев стоит большая история любви! Лично я вижу последнее! Учитесь любить искренне и по-настоящему, говорю я себе каждый день и позволю себе предложить это вам! А у нас сложились наитеплейшие дружеские отношения с актрисой и, внимание, мамы 4х детей Екатериной Давыдовой (в наше время это героизм). Не всегда происходит такой человеческий магнетизм между актерами! Мир всё больше сёрфит по поверхностям, а если остановиться или нырнуть глубже образно говоря, к коралловым рифам - там целый невероятный, чувственный, красочный мир но это нужно суметь и это сложнее, затратно! Этот музыкальный фильм - отсылка к легендарным временам, где люди так же жили полными жизнями, в которых было всё, и страсть тоже! В современном мире эти тонкие чувства обесценивают всё больше и больше, а фильм напоминает нам и вам о том, как это было раньше! Когда не было откровенных порно фильмов, которые есть сейчас - они убивают в нас трепет ожидания встречи и замена слова секс на любовь всё больше и больше стирает эту тонкую грань, время подмен.... Время усреднения, уравнивания несравнимого! Я желаю нам видеть больше прекрасного !!! А я буду продолжать придерживаться этого же правила , любить сильно и за закрытыми дверьми!»
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