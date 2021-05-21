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Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру

21 мая
2021 год

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21 мая 2021
Константин Богомолов вновь скандализировал скорую на обиду публику - на сей раз ему это удалось провернуть всего за 6 минут. Именно столько длится новый клип на песню Димы Билана «Она моя», режиссёром которого выступил Константин.

Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру

Лирический герой Билана - популярный некогда актёр советского кино, который спустя много лет встречается со своей старой партнёршей по фильму, чтобы вместе с ней полюбоваться в кинозале «Госфильмофонда» вырезанной цензурой откровенной сценой. На экране - чёрно-белая карусель из аллюзий к «17 мгновениям весны» и «Летят журавли», в зале - перевозбуждённые и «постаревшие» Билан со своей коллегой. Зритель понимает - экранный роман актёров вышел когда-то за пределы кадра, а расставание было драматичным.

Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру

Сам Богомолов снялся в клипе в роли режиссёра, который объясняет твердолобым цензорам-чиновникам очевидные вещи: люди во все времена и на фоне любых режимов любят друг друга, радуются жизни и занимаются сексом, не зашторивая окна и не прячась под одеяло.

Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру

Клип, разумеется, вызвал шквал критики в адрес Богомолова и исполнительницы главной роли Екатерины Давыдовой. Консервативная часть публики возмущена эротическими сценами, а остальные - внешним видом Давыдовой, которой не хватит и десяти лет, чтобы дочитать все комментарии по поводу черт своего лица.

Получив смертельную дозу критического облучения, Билан решил ответить недоброжелателям миролюбивым постом в Инстаграме:

Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру

«Полдня прошло, как состоялась премьера Она моя. Интересно, конечно, наблюдать за мнениями и комментариями! Мнения разделились, кто-то считает, что сцены слишком откровенны, а кто-то видит в этой работе искусство! Выбор всегда за нами - смотреть глазами извращенными и придирчивыми или вглядываться глубже (мое любимое) и понять, что за откровенными действиями героев стоит большая история любви! Лично я вижу последнее! Учитесь любить искренне и по-настоящему, говорю я себе каждый день и позволю себе предложить это вам! А у нас сложились наитеплейшие дружеские отношения с актрисой и, внимание, мамы 4х детей Екатериной Давыдовой (в наше время это героизм). Не всегда происходит такой человеческий магнетизм между актерами! Мир всё больше сёрфит по поверхностям, а если остановиться или нырнуть глубже образно говоря, к коралловым рифам - там целый невероятный, чувственный, красочный мир но это нужно суметь и это сложнее, затратно! Этот музыкальный фильм - отсылка к легендарным временам, где люди так же жили полными жизнями, в которых было всё, и страсть тоже! В современном мире эти тонкие чувства обесценивают всё больше и больше, а фильм напоминает нам и вам о том, как это было раньше! Когда не было откровенных порно фильмов, которые есть сейчас - они убивают в нас трепет ожидания встречи и замена слова секс на любовь всё больше и больше стирает эту тонкую грань, время подмен.... Время усреднения, уравнивания несравнимого! Я желаю нам видеть больше прекрасного !!! А я буду продолжать придерживаться этого же правила , любить сильно и за закрытыми дверьми!»

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Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру фотографии
Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру фотографии
Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру фотографии
Константин Богомолов снял для Димы Билана эротический клип про советскую цензуру фотографии
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