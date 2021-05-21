Юлия Пересильд и Клим Шипенко приступают к тренировкам для полёта в космос

13 мая стало известно, что в творческую группу, которая отправится на МКС для съёмок фильма с рабочим названием «Вызов», вошли Клим Шипенко и Юлия Пересильд, а также их дублеры Алексей Дудин и Алёна Мордовина. Старт космического корабля «Союз МС-19» со съёмочной группой фильма «Вызов» на борту должен состояться в октябре 2021 года. Космические “пассажиры” приступят к предполетным тренировкам в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина уже 24 мая. Предполагаемое время нахождения съёмочной группы в космосе - около двух недель.
фото: Юлия Пересильд и Клим Шипенко
В Звёздном городке актёров ждёт программа тренировок, отличающаяся от плана подготовки “обычных” космонавтов. Участникам предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием ТПК «Союз МС» и российского сегмента МКС. Они должны знать, как организована деятельность экипажа в корабле и на станции и изучить алгоритм действий при авариях (разгерметизация, пожар, токсичность атмосферы).
фото: Клим Шипенко
Также участников проекта подготовят к возможным нештатным ситуациям, которые могут произойти во время посадки корабля в различных геоклиматических зонах. Актёрам предстоят тренировки на самолёте-лаборатории ИЛ-76 МДК, дающие возможность в условиях кратковременной невесомости приобрести необходимые для космического полета навыки, и различные мероприятия в рамках медико-биологической и физической подготовки. Перед отлётом на космодром Байконур основной и дублирующий экипажи примут участие в экзаменационных комплексных тренировках.
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