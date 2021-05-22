«Это было сильнее меня»: Никита Ефремов об алкогольной зависимости

Вот уже год как 32-летний Никита Ефремов открыто делится в интервью историей своей борьбы с алкогольной зависимостью и злокачественными поведенческими паттернами, из которых ему помогла (и до сих пор помогает) выбраться психотерапия. В интервью для шоу «Георгий За Кадром» Никита рассказал, какую цену ему пришлось заплатить за злоупотребление алкоголем и сформулировал главную национальную проблему в отношении к алкоголикам и наркоманам.
О последствиях злоупотребления алкоголем
«Беспомощность, безнадёжность, ненужность и потерянный контакт с миром и с собой. Все сферы жизни разрушены. Ощущение тотального несчастья. Я помню чувство, когда я хотел побыстрее заснуть, потому что во сне не было всего, что вокруг. Я просто хотел побыстрее вырубиться, чтобы увидеть какие-то сны, чтобы там существовать. Потому что здесь я не мог это всё терпеть, я считал себя постоянно виноватым, постоянно обвинял других, я не мог рассказать о том, что со мной происходит, потому что я автоматически начинал манипулировать, жаловаться. Со всех сторон было невыносимо. У всех абсолютно разное «дно». Есть «дно» фактическое, материальное: я лишился того, этого и сего. Но по факту, это состояние внутреннее. Мне просто было отвратительно с самим собой. Я не понимал, зачем я живу и что я хочу. Суицидальные мысли постоянно как-то крутились. Причём суицидальные мысли как возможность обратить на себя внимание: «Вот я умру, и вы увидите!» Это превращалось в очередную манипуляцию. На суицид мне духу не хватило бы. Но длительное употребление чего-то такого - это растянутый суицид».
Преодолев губительные заблуждения и обратившись за помощью к специалистам, Никита теперь и сам готов оказать какую-то помощь людям, оказавшимся в подобной ситуации. И ничуть не стыдится этой главы своей жизни.
«Если у какого-то человека такое состояние, моя задача - дать ему понять, что такое бывает и из этого можно выбраться. Нужно просто обратиться за помощью. Нужно просто кому-то позволить помочь себе. Основная ошибка - мысли в духе: «Это мой косяк, это проблема моей воли, я должен это исправить». Грубо говоря, это как если бы у меня выпал зуб, и я бы этот зуб пытался вставить на место самостоятельно, вместо того, чтобы сходить к стоматологу.
Это серьёзная проблема, особенно в нашей стране, где до сих пор считается, что это проблема силы воли. Когда наркоманов или алкоголиков унижают, говорят им: «Ты не можешь собраться, ты тряпка!» А он действительно не может собраться. Никто не знает, как он пробовал это всё прекратить. Я тоже всяческими методами пытался самостоятельно проконтролировать ситуацию, но это сильнее, чем я.
Почему я об этом говорю так легко? Потому что мне не стыдно за это сейчас, это часть моего пути. Через это я приобрел настоящий уровень моего спокойствия и моего наслаждения жизнью - через осознание этих вещей. Дно - это то, от чего я оттолкнулся».
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