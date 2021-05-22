Никита Ефремов рассказал о своих страхах и поделился мыслями о смерти

32-летний Никита Ефремов стал героем очередного выпуска ютюб-шоу «Георгий За Кадром», в котором поделился своими страхами и связанными с ними откровениями, посетившими его недавно. А также рассказал о своём отношении к смерти.
О страхах
«Они такие же, как и у всех. Страх одиночества, страх быть непринятым, страх быть непонятым, страх быть нелюбимым, страх смерти, страх неуспеха, страх ошибки, страх быть самим собой. Их куча, они друг на друга наслаиваются. Есть глубинные. Страх быть самим собой - это страх быть непринятым: если я буду такой, какой я есть, меня не примут, а значит, мне надо подстраиваться, угодничать или что-то такое».
О смерти
«Мне кажется, два самых главных события в жизни - это смерть и рождение. Собственно, когда ты родился, ты уже обречен. Одна из самых страшных вещей для человека - мысль о том, что его не будет. С другой стороны, понятно, что этого уничтожения боится эго. Умом я хочу верить в то, что смерть - это переход, что будет что-то ещё, и не факт, что я смогу теми же органами чувств это всё пронаблюдать. Но это очень важное событие, хочется это как-то осознанно встретить. Именно смерть.
Я не могу сказать, что я часто о ней думаю, у меня бывают моменты, когда “ух, смерть…и меня не будет”, когда прям холодный пот прошибает. А бывает так, что я вдруг в такой гармонии со всем происходящим, что воспринимаю это настолько естественно, что как будто так и должно быть.
Идеальный сценарий смерти - встретить её осознанно. Даже не в уме, а вот осознанно - вот такое слово. Не в двойственном мире, а в единении с этим процессом. Не страшась его. Это просто смерть».
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