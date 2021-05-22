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«Мы разные люди»: Никита Ефремов об отношениях с Марией Иваковой

22 мая
2021 год

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22 мая 2021
Два года назад Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман, опубликовав фотографии со свадьбы Регины Тодоренко. Спустя полгода артисты рассказали о своём знакомстве в совместном интервью журналу Glamour - встреча произошла на актёрском тренинге Саши Дзюбы. Тогда Никита признался, что Мария сразу его «зацепила», а вот чем конкретно - актёр по сей день сформулировать не может. В интервью фотографу Георгию Кардаве Ефремов признался, что они с Марией совершенно разные люди. Но она первый человек, в отношения с которым он вошёл, разорвав привычные поведенческие нормы.

«Мы разные люди»: Никита Ефремов об отношениях с Марией Иваковой

«Тебе нравится, допустим, девушка, и ты начинаешь её фантазировать, ещё ничего о ней не зная. И вот уже у вас там с ней дети, и ты представляешь, какая она должна быть. Я очень часто в эту ловушку попадался, и общался не с человеком реальным, а с какой-то своей фантазией о нём. А с Машей я как-то понял, что сначала надо узнать её. Я не знаю, как описать, что именно тебе нравится в человеке. Мне кажется, это потом происходит - осознание. А вначале - порыв, влюблённость. А потом уже начинаешь любить реального человека. И с ним сложно. Мы же разные люди. Я, например, в быту педант, мне надо всё помыть, чтобы всё чистенько. Мы вот приехали из Питера вчера, и несмотря на то, что я хотел спать, я сначала разобрал свои вещи, по местам их разложил. А Маша - нет, оставила на следующий день. Мы просто разные люди».

До знакомства с Марией Никита был женат на актрисе Яне Гладких, о разводе с которой он подробно рассказывал в шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». В этом же шоу актёр обратил внимание на то, как привычные поведенческие паттерны делают нас заложниками однообразных ситуаций. Благодаря психотерапии актёр понял, что удовлетворял свои эмоциональные потребности, проходя какими-то окольными, болезненными путями, нередко - через разрушение.

«Мы разные люди»: Никита Ефремов об отношениях с Марией Иваковой

«Я чувствовал очень сильную вину перед девушкой, что-то я там не так сказал или сделал. И вот я подхожу к ней и говорю: «Извини меня, пожалуйста». Она говорит: «OK». И Всё. И у меня такое чувство, что как будто что-то не закончено. И только через час где-то я понимаю, что я на самом деле хотел, чтобы меня обняли, чтобы меня как-то успокоили, приняли, что-то такое. Потребность очень простая - потребность в любви, единении. Только поучаю я её вот таким путем. И иногда даже что-то специально делаю, чтобы у меня было чувство вины, чтобы я потом мог как-то извиниться или что-то такое. Вот такие разные паттерны требуют изучения. Путь может быть короче. Можно просто подойти к ней и сказать: «Обними меня, пожалуйста».

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«Мы разные люди»: Никита Ефремов об отношениях с Марией Иваковой фотографии
«Мы разные люди»: Никита Ефремов об отношениях с Марией Иваковой фотографии
«Мы разные люди»: Никита Ефремов об отношениях с Марией Иваковой фотографии
«Мы разные люди»: Никита Ефремов об отношениях с Марией Иваковой фотографии
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