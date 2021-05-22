«Мы разные люди»: Никита Ефремов об отношениях с Марией Иваковой

«Тебе нравится, допустим, девушка, и ты начинаешь её фантазировать, ещё ничего о ней не зная. И вот уже у вас там с ней дети, и ты представляешь, какая она должна быть. Я очень часто в эту ловушку попадался, и общался не с человеком реальным, а с какой-то своей фантазией о нём. А с Машей я как-то понял, что сначала надо узнать её. Я не знаю, как описать, что именно тебе нравится в человеке. Мне кажется, это потом происходит - осознание. А вначале - порыв, влюблённость. А потом уже начинаешь любить реального человека. И с ним сложно. Мы же разные люди. Я, например, в быту педант, мне надо всё помыть, чтобы всё чистенько. Мы вот приехали из Питера вчера, и несмотря на то, что я хотел спать, я сначала разобрал свои вещи, по местам их разложил. А Маша - нет, оставила на следующий день. Мы просто разные люди».
До знакомства с Марией Никита был женат на актрисе Яне Гладких, о разводе с которой он подробно рассказывал в шоуАгаты Муцениеце «Честный развод». В этом же шоу актёр обратил внимание на то, как привычные поведенческие паттерны делают нас заложниками однообразных ситуаций. Благодаря психотерапии актёр понял, что удовлетворял свои эмоциональные потребности, проходя какими-то окольными, болезненными путями, нередко - через разрушение.
«Я чувствовал очень сильную вину перед девушкой, что-то я там не так сказал или сделал. И вот я подхожу к ней и говорю: «Извини меня, пожалуйста». Она говорит: «OK». И Всё. И у меня такое чувство, что как будто что-то не закончено. И только через час где-то я понимаю, что я на самом деле хотел, чтобы меня обняли, чтобы меня как-то успокоили, приняли, что-то такое. Потребность очень простая - потребность в любви, единении. Только поучаю я её вот таким путем. И иногда даже что-то специально делаю, чтобы у меня было чувство вины, чтобы я потом мог как-то извиниться или что-то такое. Вот такие разные паттерны требуют изучения. Путь может быть короче. Можно просто подойти к ней и сказать: «Обними меня, пожалуйста».
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