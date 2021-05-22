Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь

«Для меня Сахаров - человек уникальный, личность невероятного масштаба, настоящий моральный авторитет. Человек, который, несмотря на жестокую карательную систему и травлю, всё равно продолжал бороться за права человека. Я рада, что эта удивительная судьба и важные гуманитарные вопросы запечатлены в документально-игровом проекте «Сахаров. Две жизни». О том, как относиться сегодня к фигуре этого человека, его деяниям и заслугам, судить, конечно, зрителю. А я счастлива, что мне удалось принять участие в создании этой важной картины о том, как менялся путь человека и развивались его взгляды», - поделилась своими впечатлениями о работе над фильмом Чулпан Хаматова.
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