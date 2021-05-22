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Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь

22 мая
2021 год

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22 мая 2021
21 мая, в столетний юбилей академика Сахарова в кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый премьерный показ документально-игрового фильма онлайн-кинотеатра KION «Сахаров. Две жизни». Картину зрителям представили автор идеи и продюсер фильма Игорь Мишин, сценарист проекта Роман Супер, исполнительница главной роли Чулпан Хаматова и режиссёр Иван Проскуряков.

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Чулпан Хаматова

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Иван Проскуряков и Роман Супер

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Игорь Мишин

Среди гостей мероприятия были замечены Ксения Собчак, Константин Богомолов, Регина Тодоренко, Кирилл Серебренников, Александр Горчилин, Рома Зверь, Ирина Безрукова, Сарик Андреасян, Лиза Моряк, Виктор Шендерович, Анфиса Вистингаузен и другие.

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Константин Богомолов и Ксения Анатольевна

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Регина Тодоренко

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Александр Горчилин

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Ирина Безрукова

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Рома Зверь с супругой

Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь
фото: Анфиса Вистингаузен

«Для меня Сахаров - человек уникальный, личность невероятного масштаба, настоящий моральный авторитет. Человек, который, несмотря на жестокую карательную систему и травлю, всё равно продолжал бороться за права человека. Я рада, что эта удивительная судьба и важные гуманитарные вопросы запечатлены в документально-игровом проекте «Сахаров. Две жизни». О том, как относиться сегодня к фигуре этого человека, его деяниям и заслугам, судить, конечно, зрителю. А я счастлива, что мне удалось принять участие в создании этой важной картины о том, как менялся путь человека и развивались его взгляды», - поделилась своими впечатлениями о работе над фильмом Чулпан Хаматова.

Фильм «Сахаров. Две жизни» доступен для бесплатного просмотра в онлайн-кинотеатре KION с 21 мая 2021 года.

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обсуждение >>
№ 1
миромистин   22.05.2021 - 15:56
какое то слишком модное гражданское общество читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь фотографии
Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь фотографии
Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь фотографии
Диалог с совестью: Чулпан Хаматова, Регина Тодоренко и Рома Зверь фотографии
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