Сальма Хайек тяжело перенесла заболевание коронавирусной инфекцией

В свежем интервью изданию
Variety Сальма Хайек
призналась, что едва не умерла от коронавирусной инфекции, которую она перенесла в самом начале пандемии.
«Мой врач умолял меня лечь в больницу, настолько я была плоха. Но я сказала: Спасибо, но нет, я лучше умру дома»
, - вспоминает 54-летняя актриса.
Сальма провела около 7 недель в изоляции в своей комнате. В какой-то момент её пришлось подключить к аппарату ИВЛ. И до сих пор актриса не может полностью оправиться от перенесённого заболевания и вернуть себе тот объём энергии, которым она раньше обладала.
Тем не менее, актриса вернулась к работе над фильмом Ридли Скотта «Дом Гуччи»
в апреле: «Это была идеальная работа для возвращения в привычную колею. Я начала с репетиций в Зуме, но не могла много работать, так как достаточно быстро уставала».
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