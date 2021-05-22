Сальма Хайек тяжело перенесла заболевание коронавирусной инфекцией

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А также о губительных поведенческих паттернах

Никита Ефремов рассказал о своих страхах и поделился мыслями о смерти

22 мая

«Это было сильнее меня»: Никита Ефремов об алкогольной зависимости

А также о том, то мешает решить эту проблему на национальном уровне